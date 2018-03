El consumo de antibióticos en España baja un 5% en los dos últimos años

21/03/2018 - 18:00

El consumo de antibióticos ha bajado en España por primera vez en los últimos años, en concreto un 5,42 por ciento desde 2015, según ha anunciado el secretario general de Sanidad, José Javier Castrodeza, durante su comparecencia en la Comisión de Sanidad y Servicios Sociales del Congreso de los Diputados.

MADRID, 21 (EUROPA PRESS)

En concreto, el 'número dos' en materia sanitaria del departamento de Dolors Montserrat ha destacado la bajada "significativa" del consumo en dosis diaria definida por cada mil habitantes y día durante los años 2016 y 2017, después de que en 2015 ya se estabilizara el consumo de estos medicamentos.

Además, durante su comparecencia para informar de los resultados del Plan Nacional frente a la Resistencia a los Antibióticos (PRAN) ha destacado que en algunas comunidades autónomas la reducción del consumo supera el 10 por ciento, lo que supone "un cambio en la tendencia creciente que se registraba desde 2012".

Un avance que se suma a la reducción de las ventas de antibióticos en sanidad animal, que ha caído un 17 por ciento desde 2015 y resulta un cambio de tendencia también "muy relevante" para combatir el auge de las resistencias bacterianas a estos medicamentos.

En 2015 se registraron un total de 2.837 fallecimientos por los efectos relacionados con esta resistencia y, si no se aborda, ha alertado, podría causar en 2035 tantas muertes como el cáncer.

"Debemos optimizar las prescripciones en el ámbito de la sanidad humana, tanto en Atención Primaria como en hospitales, como en sanidad animal", ha destacado Castrodeza, que ha tachado de "fracaso" el intento del Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero de adaptar los envases de estos medicamentos a las dosis recomendadas.

Por otro lado, el secretario general de Sanidad ha lamentado que desde 2008 sólo se han aprobado en la Unión Europea 7 nuevos antibióticos y de los 51 que hay en desarrollo clínico a nivel mundial sólo ocho han sido catalogadas como medicamentos innovadores.

Tras su intervención, el portavoz de Sanidad del PSOE, Jesús María Fernández, ha alertado de que las resistencias a antibióticos son "una emergencia mundial" y avisa de que todavía un número importante de prescripciones de estos medicamentos son inadecuadas.

EL PSOE PIDE SER "MÁS AMBICIOSOS" EN LA CAÍDA DEL CONSUMO

Y aunque ha celebrado el descenso del consumo notificado por Sanidad, considera que "no es suficiente" y le pide ser "más ambiciosos" en sus objetivos, recordando que algunos programas puestos en marcha en algunas comunidades han logrado un descenso de hasta el 27 por ciento en el número de prescripciones en Atención Primaria.

Por su parte, el portavoz de Ciudadanos, Francisco Igea, ha criticado que la mortalidad por resistencias bacterianas sea mayor que la de la hepatitis C pero, pese a ello, "se le ha dedicado menos tiempo y recursos", y ha preguntado por qué no se impulsa la especialidad de enfermedades infecciosas.

"Tener o no una especialidad no va a resolver el problema de las resistencias a antibióticos", le ha repicado Castrodeza, recordando que también hay otros profesionales que trabajan en el abordaje de este problema.SANIDAD QUIERE LLEVAR LA CUOTA DE MERCADO DE GENÉRICOS AL 60%

Por otro lado, durante su intervención el secretario general de Sanidad también ha detallado algunos aspectos de sus políticas farmacéuticas y ha avanzado su objetivo de seguir impulsando medidas en favor de los medicamentos genéricos que hagan "más atractiva" su prescripción y que permita a estos medicamentos alcanzar una cuota de mercado del 60 por ciento, como tienen en otros países europeos.

Del mismo modo, ha defendido la necesidad de introducir cambios en el sistema de precios de referencia, que lleva más de 10 años en funcionamiento, dado que ha sido "muy valiosa" para el control del gasto farmacéutico pero no quieren que pueda frenar el acceso a la innovación.

Por su parte, en sus intervenciones algunos partidos de la oposición han pedido al Ministerio cambios en el copago de medicamentos que se puso en marcha en 2012, que según el PSOE ha favorecido que entre 4 y 6 por ciento de la población admita no poder comprar medicamentos porque no se los pueden pagar.

No obstante, ha precisado el portavoz de Ciudadanos, esta circunstancia afecta sobre todo a los trabajadores con rentas inferiores a 18.000 euros anuales que "pagaban y pagan un 40 por ciento de lo que cuestan sus medicinas" porque no les afectó la citada reforma, ha apuntado Igea.

El responsable del Ministerio ha admitido no tener inconveniente en hablar del efecto que el copago ha tenido en la adherencia a tratamientos pero no ha profundizado más en el tema porque no era uno de los temas que han motivado su comparecencia en la Cámara Baja.