La SEFH acude al 23 Congreso de la Asociación Europea de Farmacia Hospitalaria en Gotemburgo

23/03/2018 - 11:52

Una delegación de la Sociedad Española de Farmacia Hospitalaria (SEFH) ha acudido al 23º Congreso de la Asociación Europea de Farmacia Hospitalaria (EAHP) que ha tenido lugar en Gotemburgo (Suecia), donde han cubierto las ponencias más interesantes para poder trasladar las principales novedades a los farmacéuticos hospitalarios en España.

MADRID, 23 (EUROPA PRESS)

La vicepresidenta de la SEFH, Ana Lozano Blázquez, ha destacado que "la presencia de la SEFH junto a la labor realizada para la jornada postEAHP, que tendrá lugar en España, suponen un paso más en la línea estratégica de internacionalización del Plan estratégico de la Junta. En este sentido se ha trabajado, tanto en la reunión de los miembros de la EAHP como en una reunión con el presidente de la SEFH, Miguel Ángel Calleja, el presidente electo de la EAHP, Petr Horák y la vicepresidenta de la EAHP, Aida Batista, para reforzar la colaboración con la Sociedad Europea y aumentar la presencia española en las actividades de ésta".

APROXIMACIONES A LA FARMACIA HOSPITALARIA

La delegación de la SEFH ha dividido el contenido científico en base a cuatro bloques temáticos que son los que servirán de eje para una jornada retrospectiva que tendrá lugar el próximo 24 de mayo en Madrid.

La primera de las áreas será la de 'Farmacéutico Hospitalario en el servicio de Farmacia', cuyas ponencias serán seguidas por el jefe de servicio de Farmacia del Hospital General Universitario de Elche, Andrés Navarro; y el farmacéutico especialista del Hospital de Fuenlabrada, Javier Letéllez.

Otro bloque temático objeto será 'El farmacéutico clínico', que correrá a cargo de la farmacéutica especialista del Hospital Universitario de Elche, Leticia Soriano y el farmacéutico especialista del Hospital Universitario Mútua de Terrasa, Pablo March.

El tercer grupo de ponencias será el relativo a la 'Farmacia basada en la evidencia', y en él trabajarán la doctora del Complejo Hospitalario Universitario de Vigo, Noemí Martínez; y la farmacéutica especialista del Hospital Clínico San Carlos de Madrid, Marta Sáenz de Tejada.

Por último, habrá una sección en la que se aportará la óptica del 'Congreso visto por los Residentes', que contará con la doctora del Hospital Universitario y Politécnico La Fe de Valencia, María Martín Cerezuela y la doctora del Hospital Universitraio Fundación de Alcorcón, Marina Gálvez.

COMUNICACIONES ORALES Y SEMINARIOS CON FH ESPAÑOLES

Durante la celebración del congreso ha habido protagonismo para la Farmacia Hospitalaria española con diferentes comunicaciones orales como en el caso de 'Linezolid dosing in patients with liver cirrhosis: standard dosing risks' toxicity' con la doctora Xènia Fernández-Sala; 'Relationship between daily dose frequency and adherence in chronic myeloid leukaemia' de la doctora Sara García Gil; y 'Estimation of precision and accuracy of five population pharmacokinetics models of infliximab in patients with inflammatory bowel diseases' que ha corrido a cargo del doctor Patricio Más Serrano.

Por su parte la doctora Olga Delgado ha impartido el seminario 'Ready to administer drugs - Is everything under control?' y la doctora del Grupo Génesis de la SEFH, Noemí Martínez, ha participado en el seminario 'The pharmacist's role in the drugs and therapeutics committee'.