Lilly, IQVIA, Proclinic y Stryker entre las Mejores Empresas del sector de la salud para trabajar en España en 2018

23/03/2018 - 13:09

MADRID, 23 (EUROPA PRESS)

MADRID, 23 (EUROPA PRESS)

Las compañías consideradas como las Mejores Empresas para Trabajar en el sector de la salud son: Lilly, Novartis Farmacéutica, S.A. y el Hospital Universitario del Vinalopó del Grupo Ribera Salud, que ocupan la tercera, quinta y octava posición en la categoría de más de 1.000 empleados. Además, en el tramo de 500 a 1.000 empleados se sitúan las compañías Iqvia, Abbvie, Medtronic Ibérica S.A y GE Healthcare en el segundo, tercero, quinto y sexto lugar, respectivamente.

También se encuentran Proclinic, Novo Nordisk Pharma S.A, Astellas Pharma S.A, Grünenthal Pharma y el Hospital Plató en la tercera, séptima, octava, décima y décimo segunda posición respectivamente en la categoría de 250 a 500 empleados. Por último, la compañía Stryker encabeza el ranking en el tramo de 100 a 250 empleados, en el que también se encuentra Sandoz en la tercera posición.

La consultora Great Place to Work ha concedido diferentes reconocimientos especiales. Así, Stryker ha recibido el 'Premio Better for Business' por la percepción favorable que los empleados tienen de sus managers, así como las prácticas para desarrollar el talento interno y cómo la empresa inspira a los colaboradores a vivir la misión y valores.

La lista Best Workplaces España 2018 está representada por 324 compañías pertenecientes a distintos sectores. En la decimosexta edición, las empresas del sector de la salud suponen un 16,3 por ciento, (un 11,1% el sector de la Biotecnología y farmacéutica y un 5,2% el sector Sanitario).

Entre las características en las que destacan las empresas destacadas en este ámbito, se encuentran que casi la totalidad de los empleados afirma que son tratados de forma igualitaria sin importar su condición sexual (97%); asegura recibir un trato justo, independientemente de su género (92%); considera que sus superiores se comportan de una manera ética y honesta al gestionar el negocio (89%); afirma que puede tomarse tiempo libre siempre que lo necesite (86%); o cuenta con horario flexible (98%).

EMPRESAS PREMIADAS EN EL RESTO DE CATEGORÍAS

En términos generales y atendiendo a la versión completa de la Lista Best Workplaces 2018 se sitúan en primera posición (en la categoría de más de 1.000 empleados), Mars en España (de 500 a 1.000), Cisco Systems (de 250 a 500), Stryker (de 100 a 250) y el Hotel AR Diamante Beach Spa & Convention Centre (de 50 a 100).

Además, Great Place to Work ha entregado cinco distinciones especiales. Las primeras tres categorías son la primera vez que se conceden y buscan reconocer a aquellas empresas que han generado a lo largo del año un alto impacto en el negocio, las personas y la sociedad.

Así, Cisco Systems recibió el 'Premio Better for People', por ser un lugar psicológica y emocionalmente saludable para trabajar, en reconocimiento a los esfuerzos de la compañía por desarrollar iniciativas para apoyar al empleado en situaciones especiales.

Mientras, Stryker obtuvo el 'Premio Better for Bussines', por la percepción favorable que los empleados tienen de sus managers, las prácticas para desarrollar el talento interno y cómo la empresa inspira a los colaboradores a vivir la misión y valores.

En cuanto a la Fundación Bancaria 'la Caixa', ha conseguido el 'Premio Better for the World' por tener integrado en su filosofía programas o políticas de RSC destinadas a mejorar la sociedad y que contribuyen a que los empleados se sientan orgullosos al realizar su trabajo.

Asimismo, el 'Premio Especial Embajador Great Place to Work' ha sido otorgado este año a la directora de Recursos Humanos de Vodafone España, Remedios Orrantia, por confiar en el modelo y difundir la importancia de ser un Excelente Lugar para Trabajar.

Respecto al 'Premio Especial al Mejor Directivo Best Workplaces 2018' ha sido para César de Vicente, Líder Internacional de Kiabi, por su trayectoria profesional al demostrar una orientación clara hacia las personas y a los resultados.