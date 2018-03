Científica española es premiada con el 'Premio Altman 2018' por sus investigaciones sobre circuitos tálamo-corticales

26/03/2018 - 14:31

La doctora Guillermina López-Bendito, que dirige el grupo 'Desarrollo, Plasticidad y Regeneración de los Circuitos Talamocorticales' del Instituto de Neurociencias UMH-CSIC, ha sido galardonada con el 'Premio Joseph Altman en Neurociencia del Desarrollo' por sus investigaciones sobre los circuitos tálamo-corticales, implicados en procesos tan importantes como la percepción sensorial o la consciencia.

MADRID, 26 (EUROPA PRESS)

La doctora Guillermina López-Bendito, que dirige el grupo 'Desarrollo, Plasticidad y Regeneración de los Circuitos Talamocorticales' del Instituto de Neurociencias UMH-CSIC, ha sido galardonada con el 'Premio Joseph Altman en Neurociencia del Desarrollo' por sus investigaciones sobre los circuitos tálamo-corticales, implicados en procesos tan importantes como la percepción sensorial o la consciencia.

El grupo de la doctora López-Bendito utiliza ratones sin retina, esencial para la vista, o sin cóclea, "fundamental para el oído, para estudiar qué ocurre en la zona de la corteza cerebral encargada de procesar la información visual o auditiva, respectivamente, cuando esta falta", han detallado.

Con su trabajo ha descubierto que el área de la corteza cerebral que procesa la información procedente de los bigotes de los ratones, equivalentes a nuestro tacto, aumenta un 15 por ciento para compensar la falta de visión.

"Esto es lo relevante, porque no se debe a la experiencia, ya que hasta los 15 días después del nacimiento los ratones normales tienen los ojos y los oídos cerrados. Y significa que el cerebro detecta que la retina no está funcionando y pone en marcha los cambios necesarios para compensar la falta de visión antes del nacimiento, cuando los ojos aún no están operativos. Y la estructura que media estas adaptaciones es precisamente el tálamo", ha detallado la doctora López-Bendito.

El equipo de la doctora López-Bendito ha demostrado que ocurre lo mismo durante la etapa embrionaria. El objetivo de esta línea de investigación del grupo es encontrar formas de restaurar los circuitos sensoriales dañados.

Para ello trabajan en la reprogramación de un tipo de células del cerebro denominadas astrocitos que esperan convertir en neuronas para restaurar los sentidos alterados.