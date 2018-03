No prestar atención a fuentes no especializadas, clave para recuperarse de lesiones graves u operación, según experto

28/03/2018 - 14:33

Ante la recuperación de una lesión traumatológica grave o una intervención quirúrgica, no se debe prestar atención a fuentes no especializadas, ya que "no hay dos lesiones iguales o que se comporten de la misma forma", según ha señalado el jefe de la Unidad de Miembro Superior y experto en cirugía de hombro, rodilla y artroscopia del Hospital General de Villalba, Gonzalo Samitier.

MADRID, 28 (EUROPA PRESS)

En lugar de eso, el experto ha asegurado que lo sensato es "considerar únicamente la opinión de especialistas con amplia experiencia en el manejo de tu lesión y que hayan realizado un examen físico y un análisis cuidadoso de tu historial lesional".

A su vez, se se debe seguir las instrucciones del cirujano, y no las ofrecidas por terceros; "No dejes de compartir con él tanto tus sensaciones como las dudas e inquietudes que puedan surgir en el proceso de recuperación", ha recomendado el doctor.

Así como las recomendaciones del "fisioterapeuta o rehabilitador de confianza quien a menudo está coordinado con el cirujano a la hora del protocolo rehabilitador a seguir".

Tampoco hay que desanimarse ya que, aunque el rendimiento deportivo estará mermado por un tiempo, "hasta las lesiones más graves tienen solución en la mayoría de los casos y, a menudo, tras el tratamiento adecuado, el nivel deportivo alcanzado es comparable al previo".

"Quienes dedican más tiempo a una rehabilitación inteligente, progresiva y con supervisión periódica, acortan dichos plazos y consiguen una recuperación más plena y con menos complicaciones y recaídas", ha explicado el doctor Samitier.

A raíz de ello ha asegurado, que lo que "hay que ser constante y dedicar cada día al menos 20 o 30 minutos a trabajar la articulación dañada hasta la recuperación completa".

Por último, "en la recuperación de una lesión hay que pensar a largo plazo y no forzar, especialmente en las primeras seis u ocho semanas, en las que el proceso biológico de reparación es más intenso", ha concluido.

¿CUÁNDO SE DEBE SOLICITAR UNA SEGUNDA OPINIÓN?

Lo normal es que cualquier lesión deportiva grave o recuperación de una intervención experimente una mejoría continua hasta pasados los 12 o 18 meses, pero puede suceder que a los cuatro o seis meses, la extremidad o articulación siga inflamada, dolorida o con un rango de movilidad muy limitado, o que no se haya registrado mejoría en los síntomas, según explica el doctor.

Las complicaciones de una intervención quirúrgica ocurren en un porcentaje muy bajo de casos, pero son más habituales cuando la lesión ha sido más grave, en reintervenciones o en el caso de pacientes de riesgo, como edad avanzada, obesidad, diabetes, consumidores de alcohol o tabaco.

Entonces es el momento de analizar con el especialista posibles motivos y formas de resolver la situación o bien de buscar una segunda opinión si existe una brecha de confianza con tu médico, algo que el doctor Samitier considera "una decisión importante para la salud y lo esperable antes de tomar cualquier decisión definitiva".