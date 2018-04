Dime de dónde eres... y te diré cuál es tu juguete sexual favorito

En Castilla-La Mancha triunfan los disfraces eróticos

Alemanes y españoles compran los vibradores de mayor tamaño

A los madrileños, a pesar de no tener playa, les encantan los vibradores sumergibles. Y en Aragón triunfan los artículos fetichistas y de práctica bondage relacionados con los pezones. Los alemanes tienen predilección por los juguetes sexuales de color rosa. Y los canadienses prefieren los dildos de tamaño pequeño. Son algunas de las divertidas conclusiones de dos estudios sobre estadísticas de compra de artículos lúdicos para el sexo, realizados por la compañía Amantis.net y la web de citas Jaumo. ¿Quieres saber más? Todos los detalles, a continuación.

La web de citas Jaumo ha analizado las preferencias acerca de los diez juguetes sexuales más consumidos, poniendo el foco en once países que los adquieren a través de Amazon. Y el resultado no puede ser más curioso. Así, hemos aprendido que los que más gastan en estos artículos son los italianos, a los que no les importa apoquinar casi 49 euros de media por producto. Le siguen los franceses -se gastan casi 42 euros en cada juguete sexual- y los alemanes. Los mexicanos, en cambio, son los que menos se rascan el bolsillo para estas adquisiciones: no llegan a desembolsar más de 16 euros para darse un capricho erótico-festivo.

Si nos adentramos en las preferencias, España aparece como el país que adquiere vibradores y dildos de mayor tamaño, tanto en ancho como en longitud. Los 'aparatos' de 18,8 centímetros de largo de media son patrimonio español, igual que los que tienen un grosor de 4,4 centímetros. Los alemanes les imitan en esta preferencia, aunque no se atreven con esa longitud, y también los australianos. Los vibradores más pequeños los piden mayoritariamente los canadienses, felices con artilugios de 12,5 centímetros de media.

En cuanto a colores, el rosa es el rey: uno de cada tres estimuladores comprados son de este color. Y en el caso de Alemania, el dato se dispara: el 60% de los vibradores que compran son rosas. En España, Japón y México reina el color carne.

Para gustos, comunidades autónomas

De lo global a lo local. Pasamos ahora a desglosar las preferencias relativas a los juguetes sexuales en cada una de las 17 comunidades autónomas, según los datos de Amantis.net. Existen diferencias de consumo a primera vista atendiendo a la riqueza de cada región. Las autonomías que más juguetes eróticos se embolsan son las de mayor PIB, como Madrid, País Vasco y Baleares. Y a la cola se quedan territorios más pobres, a saber, Extremadura, Ceuta, Melilla y Canarias.

En general, los vibradores, dildos y lubricantes de agua gustan en todas las regiones españolas, aunque en los lugares de costa hay una preferencia aplastante por los estimulantes sumergibles. Andalucía, Cataluña, Baleares y Valencia son las comunidades que más los compran, y también Madrid, aunque el único agua que disfrute sea la del río Manzanares.

En La Rioja, curiosamente, todo lo relacionado con la estimulación anal goza de gran aceptación. Allí se disparan las ventas de bolas anales, muy superiores a las del resto del país, y también son muy populares los dildos específicos para esta zona erógena. En los dildos anales les secundan los residentes en Baleares, con la particularidad isleña de que los prefieren en tamaño XXL.

Extremadura se ha ganado fama de región extravagante en cuestión de artículos eróticos debido a su afición a los vibradores y dildos de apariencia muy realista -color carne, venitas...-. También por su inclinación hacia los arneses, que se compran más que en otras autonomías. Y una buena parte del presupuesto de juguetes sexuales va destinada a adquirir vibradores anales. Las extravagancias triunfan asimismo en Aragón, especialmente los artículos de línea sadomasoquista para los pezones. En este apartado no podemos olvidarnos de los disfraces eróticos, que siendo dejados de lado en prácticamente todo el país, son las adquisiciones favoritas de castellano-manchegos y canarios.

Situándonos en estas islas, hay que apuntar que es uno de los enclaves de la geografía española donde más lubricantes anales se venden. En Ceuta gusta mucho la cosmética erótica como aceites de masaje o brillos labiales estimulantes, y los productos que aumentan el rendimiento sexual. En Melilla se lleva más gastarse en lencería sexy y artículos de BDSM específicos para azotar.

Los valencianos tienen especial preferencia en agenciarse vibradores y dildos tamaño gigante, mientras que los murcianos se decantan por estimuladores con función a control remoto.

En Galicia, las compras eróticas están destinadas a atender al punto G, por lo que los vibradores más consumidos allí están especialmente adaptados a alcanzar esta zona de placer. En el País Vasco compran a gran escala lubricantes anales y masturbadores masculinos; Navarra puede presumir de liderazgo en el ámbito de la literatura erótica.

Y por último, Castilla y León, además de inclinarse especialmente hacia los vibradores sumergibles, es la comunidad autónoma que más aceite de masaje consume en nombre del placer.