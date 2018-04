Más de 10 candidatos se presentan a las siete Vocalías Nacionales del Consejo General de Colegios de Médicos

3/04/2018 - 15:10

Una vez finalizado el plazo de presentación de candidaturas, este martes 3 abril, la Junta Electoral constituida para las elecciones de Representantes Nacionales del CGCOM, que se celebrarán el próximo 4 de mayo, ha proclamado a los 14 candidatos para cubrir los cargos de representantes nacionales de las Secciones de Médicos de Atención Primaria Rural, Médicos de Atención Primaria Urbana, Médicos de Hospitales, Médicos de Ejercicio Privado, Médicos Jóvenes y Promoción de Empleo, Médicos de Administraciones Públicas y Médicos Jubilados del Consejo General de Colegios Oficiales de Médicos en las elecciones.

MADRID, 3 (EUROPA PRESS)

En concreto, se ha proclamado al ser candidatos únicos, al representante nacional de Médicos de Atención Primaria Urbana, Vicente Matas Aguilera (COM Granada); al representante nacional de la Sección de Médicos de Ejercicio Privado, Manuel Carmona Calderón (COM Badajoz); y al representante nacional de la Sección de Médicos Jubilados, Ricard Gutiérrez Martí (COM Barcelona).

Asimismo, a las elecciones de Representante Nacional de Atención Primaria Rural concurren el doctor Hermenegildo Marcos Carreras (COM Zamora), Juan José Torres Vázquez (COM Badajoz) y la doctora María Remedios Rico Urios (COM Tarragona). Como candidatos a las elecciones de representante de Médicos de Hospitales se presentan el doctor Gabriel José López Ordoño (COM Almería) y la doctora Isabel Castillo Pérez (COM Granada).

A representante nacional de Médicos Jóvenes y Promoción de Empleo concurren la doctora Alicia Córdoba Romero (COM Valladolid), el doctor Domingo Antonio Sánchez Martínez (COM Murcia) y la doctora Silvia Ferrero Mato (COM Zamora); mientras que a las elecciones a representante nacional de Médicos de Administraciones Públicas se presentan Carmen Hoyos Peña (COM Cáceres), Antonio Larriba García (COM Pontevedra) y María Sonsoles Castro Herranz (COM Salamanca).