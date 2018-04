AAA (Novartis) lanza 'SomaKit TOC', un diagnóstico más sensible de tumores neuroendocrino

3/04/2018 - 17:47

Advanced Accelerator Applications (AAA), compañía de Novartis especialista en medicina nuclear, ha puesto a disposición de los hospitales españoles 'SomaKit TOC' en tomografía por emisión de positrones (PET) de la sobreexpresión del receptor de somatostatina en pacientes adultos con tumores neuroendocrinos gastroenteropancreáticos para localizar tumores primarios y sus metástasis.

MADRID, 3 (EUROPA PRESS)

Adecuado para la obtención de imágenes en exploraciones médicas mediante PET, el galio (68Ga) edotreótida contiene una pequeña cantidad de radioactividad y permite que el médico pueda visualizar determinadas zonas corporales.

Mediante este procedimiento se obtienen imágenes de los órganos para ayudar a localizar células anormales o tumores, obteniéndose valiosa información sobre la enfermedad. "Esta técnica diagnóstica aporta ventajas al clínico y al paciente. Tiene mucha más sensibilidad, permite ver mejor la enfermedad y el estudio de extensión es más detallado. Se ve la enfermedad mejor y en zonas más pequeñas", ha dicho el especialista en oncología médica, responsable del área de tumores endocrinos del Hospital Universitario Vall d'Hebron y Vall d'Hebron Instituto de Oncología (VHIO), Jaume Capdevila.

Además, prosigue, puede hacer cambiar la estrategia terapéutica en un porcentaje entre un 30 y un 50 o un 60 por ciento, dado que puede contraindicar un tratamiento e indicar otro, al tiempo que aumenta la sensibilidad, reduce las malas decisiones terapéuticas y define mejor la enfermedad.

"Es una mejora para el paciente y para el médico. Estamos hablando de un tumor que es complejo (NETs). Si no utilizamos la mejor técnica, no estamos haciendo las cosas lo bien que deberían hacerse. Y no es una parte importante del gasto sanitario, estamos hablando de una enfermedad poco frecuente y de una técnica mejor. Si a un paciente le evitas una cirugía, es en su beneficio y también es un gasto sanitario que no hace falta. El coste-efectividad debe analizarse, y no es sólo el dinero que pueda costar el fármaco o la técnica en sí", ha dicho el experto.

Por su parte, el jefe del Servicio de Medicina Nuclear del Hospital Vall d'Hebron, Joan Castell, ha asegurado que tener un producto 'listo para su uso' en kit frente al tradicional con módulo de síntesis supone que la técnica sea "mucho más rápida, más sencilla" y se reduzca el riesgo de equivocación respecto a la síntesis, que es más compleja, o al producto preparado.