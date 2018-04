Médicos critican la falta de interés de la Comunidad para desconvocar la huelga

Madrid, 4 abr (EFE).- La Asociación de Médicos y Titulados Superiores de Madrid (Amyts) ha explicado hoy que seguirá adelante con la huelga de veinticuatro horas del próximo viernes, día 6, si bien ha criticado la falta de interés de la Comunidad de Madrid, porque, en esta ocasión, "no ha intentado ningún acuerdo ni acercamiento para intentar desconvocar el paro".

Lo ha manifestado esta mañana en una rueda de prensa el secretario general de Amyts, Julián Ezquerra, quien ha calificado esta falta de acercamiento como un "fenómeno inexplicable", pues en otras convocatorias de huelga "siempre intentan llegar a un acuerdo para desconvocar, pero no se ha producido ningún acercamiento, salvando el acuerdo para los servicios mínimos".

"Parece que la Comunidad de Madrid está envuelta en unos acontecimientos que hacen que esto quede en un segundo plano, como el máster", ha dicho, en relación a las presuntas irregularidades del este título de la presidenta de la región, Cristina Cifuentes.

Por ello ha indicado que van a seguir adelante con la huelga, la segunda de los médicos en la sanidad pública madrileña, tras el paro del 31 de marzo pasado, que coincidió con una manifestación de médicos por la "dignificación de la profesión".

En esta ocasión será este viernes durante 24 horas -desde las ocho de la mañana de este día hasta las ocho de la mañana del día siguiente- y estará acompañada de una concentración frente a la Consejería de Sanidad a las diez de la mañana, en protesta por la "sobrecarga asistencial" que sufren los sanitarios.

Además, Amyts critica que la Mesa Sectorial de Sanidad, que se iba a celebrar hoy, "no se haya hecho ni la convocatoria, lo que ahonda más en la profunda crisis que se está viviendo". "Es otra manifestación del desinterés de la Comunidad por la Sanidad y es un desprecio hacia nosotros".

"A lo mejor es que están todos buscando el máster", ha añadido el secretario general de Amyts.

Bajo el lema "Hay razones", esta nueva jornada de huelga pretende hacer cuatro reivindicaciones principales: La regulación de la jornada laboral en treinta y siete horas y media; dignificación de la carrera profesional para todos independientemente del tipo de contrato; contrato para personal MIR; y una solución definitiva para la sobrecarga asistencial de los médicos.

Así lo ha recordado la coordinadora de Delegados de Amyts, Mónica Alloza, quien también ha detallado el lanzamiento de una campaña que, a través de un vídeo, quiere mostrar lo que significa esta sobrecarga y las consecuencias de la misma para médicos y pacientes.

"Los médicos estamos agotados", "Me encanta mi profesión, pero cuando tengo sesenta pacientes al día me dan ganas de salir corriendo", "A veces no tenemos tiempo ni de ir al baño" y "Queremos recuperar el placer de ser médicos", son algunas de las frases que dicen varios sanitarios en el vídeo de la campaña.

Y es que, según ha dicho Ezquerra, en la Comunidad de Madrid hay 570.000 pacientes en alguna lista de espera, lo que significa que hay casi un nueve por ciento en ellas. Además, el cuarenta por ciento de los sanitarios no tiene un contrato fijo y se ven "abocados a peregrinar durante años para que les contraten".

"Esta situación tiene que terminar", ha apuntado el secretario general de la Asociación de Médicos y Titulados Superiores de Madrid. EFE

chr/jnr

1011567