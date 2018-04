Foro de la Profesión Médica acudirá a la Conferencia Médica convocada por Sanidad porque es una "oportunidad de diálogo"

6/04/2018 - 16:38

El Foro de la Profesión Médica (FPME) ha manifestado su decisión de acudir a la convocatoria de la Conferencia Médica fijada para el próximo miércoles 11 de abril por la ministra de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad, Dolors Montserrat, al considerar que dicho encuentro representa una "oportunidad de diálogo" en beneficio del Sistema Nacional de Salud (SNS) y, sobre todo, de los pacientes.

MADRID, 6 (EUROPA PRESS)

La organización tiene previsto trasladar a Sanidad y a los consejeros de Sanidad su opinión acerca de la política de recursos humanos en el ámbito médico del SNS; el desarrollo profesional continuo; la implantación de la gestión clínica; y el continuo formativo de los profesionales, entre otros.

No obstante, los consejeros de Sanidad y Salud de las ocho comunidades gobernadas por el PSOE (Andalucía, Extremadura, Castilla-La Mancha, Comunidad Valenciana, Aragón, Baleares, Asturias y Cantabria) ya han anunciado que no van a asistir a dicha reunión, al considerar que el orden del día no ha sido consensuado y que en el encuentro sólo van a estar representados parte de la profesión médica.

Ante esta decisión, el foro ha instado a los máximos responsables políticos sanitarios a la búsqueda del consenso necesario para que la profesión médica sea escuchada. Por ello, ha mostrado su deseo de que la conferencia discurra tal y como ha sido diseñada y que cuente con la participación del número suficiente de consejeros de Sanidad con el fin de que el diálogo entre todos los agentes convocados sea el "más productivo posible" y que el contenido de la reunión tenga los efectos que el SNS se merece.

El FPME está integrado por la Organización Médica Colegial de España (OMC); la Federación de Asociaciones Científico Médicas Españolas (FACME); la Confederación Estatal de Sindicatos Médicos (CESM); la Conferencia Nacional de Decanos de Facultades de Medicina (CNDFM); el Consejo Nacional de Especialidades en Ciencias de la Salud (CNECS); y el Consejo Estatal de Estudiantes de Medicina (CEEM).