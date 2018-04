Expertos en información sanitaria creen que no hay que recrearse en las imágenes de víctimas para informar de atentados

9/04/2018 - 10:53

Expertos en comunicación sanitaria, reunidos en la mesa 'Tratamiento de las imágenes de víctimas de atentados o sucesos en medios y redes sociales: ¿Estamos traspasando la frontera?', celebrada en el marco del XIV Congreso de la Asociación Nacional de Informadores de la Salud (ANIS), han asegurado que "no es necesario" recrearse en las imágenes de víctimas para informar de atentados terroristas.

MADRID, 9 (EUROPA PRESS)

A su juicio, los periodistas y los medios de comunicación deben ser conscientes del trabajo que realizan a la hora de cubrir catástrofes, atentados o sucesos con víctimas para ofrecer al ciudadano información y no espectáculo. Por ello, han recalcado que "no se trata de ocultar la realidad" a la ciudadanía, pero tampoco "recrearse" en el dolor de víctimas y familias.

En el debate, moderado por Rosa Romà Monfà, directora de comunicación del Hospital Vall d'Hebron, se ha realizado un repaso de imágenes recibidas y utilizadas en distintos atentados terroristas como los de Nueva York, Madrid, París, Niza y Barcelona, así como de otros sucesos en los que se han utilizado diversas imágenes, tanto de medios de comunicación como de ciudadanos que las grabaron con móviles, y que generaron controversia.

En este sentido, el jefe de prensa de la Dirección General de Protección Civil y Emergencias del 112 de la Generalitat de Cataluña, Marc Homedes Moradell, ha explicado cómo se coordinó la información de las distintas instituciones implicadas tras los atentados de Barcelona y Cambrils.

"Se decidió utilizar de manera unificada las redes sociales para llegar a los medios de comunicación y a los ciudadanos al mismo tiempo con el objetivo de normalizar la vida en Barcelona lo antes posible, actualizar la información permanentemente y evitar la proliferación de bulos. Se llevó a cabo una comunicación transversal basada en tres principios: Respeto a las víctimas, información de servicio al ciudadano y no interferencia en la investigación de los cuerpos y fuerzas de seguridad", ha argumentado.

RESPETO A LAS FAMILIAS DE LAS VÍCTIMAS

Por su parte, el presidente del Grupo de Periodistas Pi i Margall, Sergi Fidalgo, ha reconocido la dificultad que en ocasiones supone marcar la frontera entre lo que es "relevante desde un punto de vista informativo" y lo que es caer en lo "morboso" en este tipo de tragedias.

"El respeto a las familias de las víctimas es siempre un límite que no se debe traspasar, por muy impactantes que puedan resultar algunas imágenes para el espectador y, por lo tanto, sirva para aumentar la audiencia dispuesta a consumir esa información. El recrearse en los cadáveres o en los heridos ha de evitarse. Informar es explicar y se puede hacer perfectamente con planos medios o generales sin entrar en el plano detalle", ha señalado.

Al mismo tiempo, la responsable de Reuters TV para España y Portugal, Anna Valderrama, ha comentado cómo el ser la mayor agencia de noticias del mundo les impone el reto de ser los primeros en conseguir las imágenes de un hecho al tiempo que los principios éticos y de credibilidad que son el pilar de las informaciones que difunde a sus asociados les obliga a evaluar y filtrar las imágenes.

"Cuando este material tiene contenido perturbador o lenguaje muy agresivo se hace una indicación a los editores de las televisiones que son los que, en última instancia, deciden cómo hacer uso de esos contenidos en su medios de comunicación", ha dicho.

Asimismo, la periodista de Informativos Telecinco, Coral Larrosa, ha expuesto varios casos de las imágenes que llegan en bruto a las redacciones de las televisiones y las finalmente emitidas y ha explicado las dificultades y debates que tienen a la hora de decidir qué se puede o debe emitir. "Nos encontramos entre la locura y el sentido común para hacer algo que no escandalice. Utilizar imágenes de víctimas en primer plano no aporta, no es decoroso, no es ético y no es profesional", ha recalcado.

Finalmente, los expertos han aseverado que "no es necesaria" una regulación especial ya que traspasar la frontera en el uso de este tipo de imágenes puede ser delito y está contemplado en el Código Penal y si una autorregulación del sector pero con códigos deontológicos "que sean algo más que un papel", el uso de fuentes fiables y el empleo del sentido común.