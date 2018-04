Neumólogos piden que las pipas de agua tengan una regulación similar a los productos del tabaco

9/04/2018 - 13:23

Fumar en pipas de agua es tan nocivo como fumar cigarrillos, por lo que "deben estar sujetas a una regulación similar a otros productos del tabaco", ha afirmado el doctor Jaime Signes-Costa, neumólogo del Hospital Clínico de Valencia y miembro de la Sociedad Española de Cirugía Torácica y Neumología (SEPAR).

MADRID, 9 (EUROPA PRESS)

Por esta razón, ha añadido, "se deben incluir avisos sobre la salud, erradicar los mensajes de "cero" alquitrán y otros mensajes relacionados con "natural" o "ecológico", establecer programas de prevención y estrategias de cesación, prohibición de usarlas en lugares públicos y hacer más educación para sanitarios".

En estos términos se ha referido, en la última Reunión de Invierno Conjunta de las Áreas organizada por la sociedad médica, donde se han visto una revisión de estudios publicado en 'The Cochrane Database of Systematic Reviews', donde se observa que son un riesgo para la salud de fumadores activos y pasivos y, en ningún caso, pueden considerarse una alternativa segura al tabaco, puesto que una sesión típica con estos "aparatos" de fumar equivale a inhalar 200 veces el humo de un cigarrillo y este humo presenta niveles altos de CO, metales pesados y sustancias cancerígenas.

Además, se ha visto que otras fuentes de calor, como la madera o el carbón, contienen sus propios tóxicos; compartir su boquilla entraña riesgo de infecciones; y no están provistas de ningún sistema que las haga más seguras.

Por lo tanto, son un factor de riesgo para el desarrollo de cáncer o de la enfermedad pulmonar obstructiva crónica (EPOC), ha añadido Signes-Costa, quien ha señalado que existen algunos trabajos que demuestran la necesidad de establecer estrategias de deshabituación tabáquica en usuarios de pipas de agua, por la dependencia nicotínica, e instan a desarrollar estudios en este sentido.

MAYOR ADICCIÓN ENTRE LOS ADOLESCENTES

Las pipas de agua, también conocidas como cachimbas, son un método tradicional para fumar tabaco y están ligadas a las culturas orientales y del este del Mediterráneo. Para fumar en ellas, se utiliza un tabaco especial, llamado shisha o melaza, que además puede aderezarse con aditivos de manzana, miel, menta, cereza o capuchino, que endulzan o dan sabor.

En los últimos años, y según la misma revisión de 'The Cochrane Database of Systematic Reviews', muestran que fumar en pipa de agua se ha convertido en el método de uso de tabaco más prevalente entre los adolescentes del este del Mediterráneo y el segundo más prevalente en los Estados Unidos.

Debido a que el humo pasa a través de un depósito de agua, fumar en pipa de agua se percibe como menos dañino que otros métodos de consumo de tabaco y, en algunas culturas, las mujeres y las niñas son más propensas a usar una pipa de agua que a usar otras formas de tabaco, y se está convirtiendo en un método muy popular entre los fumadores más jóvenes.

Precisamente, en el último Eurobarómetro sobreactitudes de los europeos frente al tabaco y los cigarrillos electrónicos, de 2017, al menos uno de cada tres europeos de entre 15 y 24 años (el 28%) afirma haber probado fumar en pipa de agua alguna vez; y, en general, el 13% de los europeos se declara fumador en pipas de agua, mientras que, en España, hay un 2% de fumadores en pipas de agua.

Desde la SEPAR reiteran que "el uso de las pipas de agua no es inocuo ni menos nocivo que fumar cigarrillos convencionales", y, en este sentido, afirman que "en los últimos años han proliferado diversos estudios y revisiones de la evidencia médica más actual disponible en importantes revistas científicas que así lo demuestran".