La Fundación Ruta de la Luz lanza una campaña para que un niño de Mozambique pueda ser óptico

9/04/2018 - 18:21

La Fundación Ruta de la Luz ha lanzado una campaña de 'matchfunding' en 'migranodearena.org' para que, con la ayuda de los ciudadanos, consigan becar para que Bulande, un niño nacido en Mozambique, pueda ser óptico y seguir ayudando a su comunidad.

MADRID, 9 (EUROPA PRESS)

El reto es conseguir 3.786 euros hasta el 30 de mayo, habiendo conseguido, en las primeras 24 horas de la publicación del reto, 1.000 euros. Gracias a la solidaridad de las personas que han donado, la Fundación optará a un premio de 1.500 euros extra por parte de 'migranodearena.org' gracias a la iniciativa 'Treinta 200 Mil'.

En 2006, la Fundación Cione Ruta de la Luz inició un proyecto de 'Salud Visual en Boane', Mozambique apoyando la labor de Casa de Gaiato, una organización que acoge a niños y niñas huérfanos. Tras la instalación de un taller óptico en el hospital de Boane para acercar la salud visual a una comunidad que no tenía acceso a este bien, emplazó, en el año 2009, la Óptica Encontro.

Gracias al apoyo de la fundación, y al trabajo de muchos ópticos españoles que han formado parte de este proyecto, la óptica ha ido creciendo formando ya parte del día a día de los mozambiqueños. Esta óptica no solo hace las veces de comercio sino que atiende a personas que no tienen recursos y que no pueden costearse una gafa, de manera gratuita.

Además, Óptica Encontro ha acogido a estudiantes en prácticas de diferentes cursos para darles una oportunidad en el mundo laboral formándose con profesionales del mundo de la óptica. Así entró Bulande Matsinhe en la vida de la óptica y de la fundación, dedicando horas al auge de la óptica y ayudando a concienciar a los habitantes de su comunidad de la importancia de una correcta y buena Salud Visual, esperando algún día poder formarse como óptico.

Tras cuatro años dedicados a la óptica y tras varios intentos por entrar en la Universidad, en enero de 2018 consiguió entrar en la Universidad de Lurio, al norte del país, para estudiar óptica y optometría.