CRIS reivindica la falta de fondos para investigación del cáncer en España

10/04/2018 - 12:03

La Fundación CRIS Contra el Cáncer ha puesto de manifiesto la falta de fondos para la investigación del cáncer en España, al mismo tiempo que reconoce la labor que realizan los investigadores para lograr avances en esta materia. Así lo ha hecho en el Día del Investigador Científico, recordando que el Estado invierte en investigación un 12% menos que en 2008, según datos del Instituto Nacional de Estadística (INE).

MADRID, 10 (EUROPA PRESS)

En este sentido, Marta Cardona, directora de la fundación, ha agradecido "a todos los profesionales que día a día luchan de forma incansable para encontrar una cura al cáncer". "Con pocos recursos", ha continuado Cardona, los investigadores "han conseguido grandes avances y por ello alzamos la voz, para que dispongan de más financiación, que la sociedad civil se movilice".

Además, CRIS ha reclamado la necesidad de apostar por proyectos de investigación a largo plazo con el objetivo de dar respuesta a los cánceres que no responden a tratamientos convencionales y no tienen cura en la actualidad. Este tipo corresponde al 40% de los cánceres que se dan en España y constituyen el denominador común de todos los proyectos de esta fundación.

"Lograr un avance en cáncer no se consigue ni en el primer ni el segundo año que comienzas a desarrollar un proyecto", ha declarado el investigador, director de la Unidad HUNET-CRIS, jefe de Hematología del Hospital 12 de Octubre y director científico de CRIS, el Doctor Joaquín Martínez. "Es un período mucho más largo, para que los hallazgos que se consiguen en laboratorio, lleguen a convertirse en ensayos clínicos", ha añadido, para finalizar diciendo que, "en España, conseguimos excelentes resultados a pesar de tener poco apoyo económico".

Retener el talento, mediante becas de formación en centros de excelencia internacionales, es la apuesta que lleva a cabo la fundación. "Es nuestra obligación fomentar el talento, que nuestros investigadores conozcan las últimas innovaciones y las nuevas técnicas en cáncer y que dispongan de los conocimientos para desarrollarlas en España", ha explicado Cardona.

COMPRENDER QUÉ ES UN CIENTÍFICO Y QUÉ TRABAJO DESARROLLA

CRIS Contra el Cáncer realiza distintos talleres para que la sociedad comprenda mejor qué es un científico y el trabajo que desarrolla. Estas actividades, que tienen lugar en los colegios madrileños, tratan de dibujar cómo los niños se imaginan un científico.

La imagen que se tiene de ellos es estereotipada: similar a Einstein, como un genio medio loco, caótica, que inventa según sus necesidades y mezcla sustancias para conseguir pócimas. Además, el 70% de los alumnos participantes pintan siempre hombres, piensan que casi no existen mujeres científicas.

El coordinador de Proyectos Científicos de CRIS e investigador que dirige los talleres, Jesús Sánchez, ha aclarado que "esta imagen no suele cambiar en adultos y se da prácticamente por real". Ha especificado que aunque pueda resultar gracioso "no refleja algo fundamental en la ciencia: el método científico". "La ciencia no se basa en descubrimientos aislados, ni se lleva a cabo por genios, ni sus resultados son algo inmediato. La llevan a cabo profesionales con una formación que suele oscilar entre un mínimo de cinco o diez años, y requiere un proceso lento y laborioso", ha finalizado.