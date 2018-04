Un estudio revela mayor riesgo de muerte no natural en personas con epilepsia

11/04/2018 - 7:30

Un nuevo estudio ha demostrado que las personas diagnosticadas con epilepsia en Inglaterra y Gales tienen mayor riesgo de morir por suicidio y accidentes. Aunque los riesgos de morir de forma no natural para las personas con epilepsia son bajos en términos absolutos (0,3-0,5 por ciento), son más altos que en las personas sin epilepsia, dice la doctora Hayley Gorton, de la Universidad de Manchester, en Reino Unido.

MADRID, 11 (EUROPA PRESS)

La investigación realizada en la Universidad de Manchester y la Universidad de Swansea, Gales, y financiada por el Instituto Nacional para la Investigación en Salud (NIHR, por sus siglas en inglés) británico, se publica en la revista 'JAMA Neurology'. El equipo analizó a 44.678 personas con epilepsia en comparación con 891.429 personas sin epilepsia en Inglaterra y 14.051 personas con epilepsia frente a 279.365 personas sin epilepsia en Gales.

Los datos muestran que, en comparación con las personas sin epilepsia, los que padecen epilepsia tienen específicamente dos veces más probabilidades de morir por suicidio y tres veces más probabilidades de morir accidentalmente. Además, registran cinco veces más probabilidades de morir por envenenamiento accidental con medicamentos y 3,5 veces más probabilidades de morir por envenenamiento intencional con medicamentos.

OPIÁCEOS Y FÁRMACOS PARA ENFERMEDADES, MÁS COMUNES EN ENVENENAMIENTOS QUE LOS ANTIEPILÉPTICOS

Se tomaron con mayor frecuencia analgésicos opiáceos y medicamentos para enfermedades en envenenamientos mortales entre personas con y sin epilepsia, mientras que las sobredosis mortales con fármacos antiepilépticos fueron comparativamente raras. Los medicamentos antiepilépticos estuvieron involucrados en aproximadamente el 10 por ciento de las muertes por envenenamiento entre personas con epilepsia.

La doctora Gorton señala: "A pesar de que la muerte no natural ocurre entre todos los grupos de la población, las personas con epilepsia tienen casi tres veces más probabilidades de morir por cualquier causa no natural que las personas que no padecen esta afección". "Ya sabemos que las personas con epilepsia corren el riesgo de morir prematuramente, pero hasta ahora no se ha llevado a cabo un examen tan detallado de los tipos específicos de muerte no natural", añade.

Y continúa: "Sin embargo, las causas directas de estos mayores riesgos de mortalidad todavía no se comprenden completamente. Y aunque el documento identifica una asociación entre la mortalidad y la epilepsia, no podemos decir con certeza qué mecanismos causales están implicados. Debido a estos riesgos, es importante que las personas con epilepsia estén adecuadamente advertidas para que puedan tomar medidas para prevenir accidentes".

"Instamos a los médicos a aconsejar a sus pacientes sobre la prevención no intencional de lesiones y vigilarlos en busca de pensamientos y conductas suicidas. También aconsejaríamos a los médicos que evalúen la idoneidad y la toxicidad de los medicamentos cuando prescriban fármacos para otras enfermedades vinculadas a estos individuos", concluye.