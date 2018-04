El SNS necesita más de 2.700 médicos de AP y pediatras para atender eficazmente la actual demanda asistencial

12/04/2018 - 15:12

Actualmente, según ha recordado la ministra de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad, Dolors Montserrat, hay 34.000 médicos de ejercen su labor en los servicios de Medicina de Familia, de los cuales 6.000 son pediatras y 28.000 profesionales de AP.

MADRID, 12 (EUROPA PRESS)

El Sistema Nacional de Salud (SNS) necesita más de 2.700 médicos de Atención Primaria (AP) para atender eficazmente la actual demanda asistencial, según se ha puesto de manifiesto durante un acto organizado por el Foro de Médicos de Atención Primaria con motivo de la celebración del Día de la especialidad.

Una cifra que durante la jornada se ha calificado de "insuficiente", debido a que, en los próximos años, van a aumentar el número de jubilaciones y las plazas vacantes no van a poder cubrirse por la "escasa" oferta de plazas MIR y porque los estudiantes cada vez están menos interesados en la especialidad.

"Las condiciones laborales son poco atractivas, existe mucha precariedad, temporalidad y no se renuevan los contratos", ha alertado el secretario general de la Confederación Estatal de Sindicatos Médicos (CESM), Francisco Miralles, quien ha denunciado que el 53 por ciento de los profesionales de AP atiende a más de 40 pacientes al día y cada uno tiene una media de 1.500 tarjetas sanitarias, lo que, a su juicio, supone una "intolerable" carga asistencial.

Asimismo, prosigue, el 40 por ciento de la jornada laboral que realizan los médicos de familia está dedicada a tareas burocráticas, lo que reduce tiempo para la promoción de la salud y la prevención de enfermedades, tarea "esencial" para garantizar la calidad de la asistencia sanitaria que se presta a los pacientes.

En este punto, el presidente de la Sociedad Española de Medicina de Familia y Comunitaria (Semfyc), Salvador Tranche, ha comentado que mientras que la media europea se sitúa en 0,91 médico de AP por cada 1.000 habitantes, en España se sitúa en el 0,75, siendo Castilla y León (1,1) y Aragón (0,88) las que en "mejor" situación se encuentran y Baleares (0,61) y Madrid (0,68) las que peor.

La misma situación de "precariedad" la sufren también los pediatras de Atención Primaria. De hecho, la presidenta de la Asociación Española de Pediatría de Atención Primaria (AEPap), Concepción Sánchez Pina, ha asegurado que por primera vez hay plazas "vacantes" y que para cubrirlas se necesitarían 240 residentes cada año durante ocho años, si bien en los últimos años sólo han entrado 114, "menos de la mitad" de los necesarios.

Una escasez de profesionales de la Pediatría en AP que está "poniendo en juego" de los niños y adolescentes y, por ende, la salud de la población española en el futuro y que, incluso, está haciendo que la especialidad esté en "peligro de extinción".

Por todo ello, los expertos han insistido en la necesidad de que las autoridades públicas apuesten por la Medicina de Familia y garanticen su buen funcionamiento. "Un SNS no se puede mantener sostenible con una AP que no este fuerte. Pero si seguimos haciendo las cosas de la misma manera seguiremos teniendo los mismos problemas", ha apostillado el presidente de la Sociedad Española de Médicos Generales y de Familia (SEMG), Antonio Fernández-Pro, tras subrayar la necesidad de "poner el foco" de la atención en la universidad, ya que "en ningún país civilizado" la AP no está implicada en el "ADN" de la enseñanza médica universitaria.

ASISTENCIA EN ATENCIÓN PRIMARIA: EL 'CAMAROTE DE LOS HERMANOS MARX'

En este punto, el presidente del Consejo Estatal de Estudiantes de Medicina (CEEM), Alejandro Iñarra, ha avisado de que la asignatura de AP tiene una implantación "heterogénea e insuficiente" en las facultades españolas.

"Siendo la AP un entorno que se antoja idóneo para el aprendizaje de la Medicina, donde el estudiante puede ver enfermedades realmente prevalentes, las habilidades comunicativas son cruciales y se mantiene un enfoque biopsicosocial del paciente, es marginal en nuestra formación. La falta de cátedras en esta área o la falta de promoción de la docencia en este importante campo de nuestra formación son lamentables", ha recalcado, para mostrar el compromiso de los estudiantes de Medicina en ser "activistas" para la especialidad.

Con todo ello, el presidente de la Organización Médica Colegial (OMC), Serafín Romero, ha calificado la atención de la AP como el 'camarote de los hermanos Marx', por lo que ha exigido una suficiencia financiera, autonomía de gestión, liderazgo y reconocimiento. Esta petición ha sido también realizada por Miralles, quien ha asegurado que la AP ha sido "abandonada" por los poderes públicos porque no ha sido dotada adecuadamente ni de presupuestos ni de recursos.

"Exigimos que la financiación para AP se incremente hasta representar, como mínimo, un 20 por ciento del gasto sanitario total. Esto, además, debe ir acompañado por un aumento de plantillas, la correcta planificación de los recursos humanos y la compensación a los médicos por la pérdida retributiva que han experimentado desde el año 2010", ha enfatizado el secretario general del CESM.

Finalmente, la ministra de Sanidad ha querido mostrar su "agradecimiento, satisfacción y reconocimiento" a la Atención Primaria, y ha asegurado a los profesionales que el Gobierno les va a devolver el "gran esfuerzo" que han realizado durante estos años, recordando que el proyecto de ley de los Presupuestos Generales del Estado (PGE) contempla una subida de más del ocho por ciento, de cara a 2020, para los salarios públicos.

"El Gobierno piensa en las familias y ahí tenemos un gran denominador común. Sois la primera referencia del SNS en cada rincón de España y la primera razón por la que el modelo asistencial es el pilar fundamental de la 'Marca España'. Sois los principales activos de este gran sistema sanitario que tenemos y de que los españoles vivan más cada año y cada vez mejor", ha aseverado la ministra de Sanidad, para informar de que una de las "prioridades" de su departamento es trabajar para encontrar soluciones a sus actuales necesidades.

Precisamente, este miércoles en la primera Conferencia Médica del SNS, el Ministerio, el Foro de la Profesión Médica y las comunidades autónomas acordaron que en el contexto del Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud (CISNS), y en relación con el futuro de la Atención Primaria, se aporten las mejores prácticas de las comunidades autónomas para la reflexión del futuro modelo de este nivel asistencial.