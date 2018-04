Parlamento pide a Junta evaluar servicios externalizados en Salud ante una posible recuperación de su gestión

12/04/2018 - 18:34

Enlaces relacionados Parlamento pide a Junta una evaluación de servicios externalizados en Salud ante una posible recuperación de su gestión (12/04)

El Pleno del Parlamento andaluz ha acordado este jueves solicitar al Gobierno andaluz la puesta en marcha de un plan de evaluación de los servicios sanitarios y no sanitarios actualmente externalizados en el Servicio Andaluz de Salud y en las agencias empresariales sanitarias, mediante la elaboración de un informe jurídico y económico financiero, de tal suerte que se recuperen para su gestión por medios propios aquellos que acrediten que la gestión directa de estos servicios es más eficaz y eficiente que su externalización.

SEVILLA, 12 (EUROPA PRESS)

Así lo ha acordado al aprobar parcialmente una proposición no de Ley (PNL) que Podemos ha defendido este jueves en el Pleno del Parlamento, que en tres de sus puntos ha salido adelante con apoyos parciales de PP-A, Ciudadanos (Cs) e IULV-CA, mientras que el PSOE-A ha votado en contra de todos los puntos, y que ha incorporado enmiendas del PP-A y Cs, algunas de ellas transaccionadas.

El Pleno del Parlamento ha rechazado solicitar al Gobierno andaluz, como pretendía la iniciativa, que realice las actuaciones oportunas para crear, en el seno de la Consejería de Salud, la figura de una Dirección Técnica de Servicios a la que, entre otras competencias, se le quería dar la de vigilar y coordinar todos los servicios sanitarios y no sanitarios para garantizar la estricta sujeción a las prescripciones establecidas para los mismos, así como el ejercicio de las funciones de control necesarias para asegurar la buena marcha de los servicios.

En defensa de la iniciativa, el parlamentario de Podemos Juan Antonio Gil ha criticado que se haya considerado a los servicios no sanitarios "como complementarios y no fundamentales, como si no estuvieran ligados directamente al buen funcionamiento de los centros y la calidad asistencial", y se ha logrado que "puedan ser prestados desde el ámbito privado", suponiendo que las empresas especializadas "iban a prestar los servicios a un menor coste y de forma más eficiente, otorgando a la Administración la oportunidad de centrar todas sus energías en los servicios estrictamente sanitarios".

Sin embargo, el diputado de Podemos ha aseverado que "los hechos y los datos disponibles han desmentido, con numerosos ejemplos cercanos y recurrentes, que la externalización de los servicios suponga una mejora en la gestión y calidad de la asistencia", y, en cambio, "ha producido numerosas interferencias en el normal funcionamiento de los centros sanitarios, hospitales o centros de salud".

Ha agregado que esas situaciones "han provocado que la capacidad de resolución de nuestros centros públicos se reduzca", y ha apuntado que "la coincidencia en el tiempo con el incremento de conciertos dentro del sistema sanitario público de Andalucía, así como el crecimiento de aseguramientos privados, hace sospechar tanto de la incompetencia de las prácticas gestoras actuales como de una estrategia premeditada para diezmar la capacidad de resolución de los medios y recursos propios, con el fin de transferir y justificar la provisión de los servicios sanitarios por el sector privado".

Podemos ha defendido que es necesario que se recupere la confianza en los servicios públicos, para lo cual, la Administración ha de contar con los recursos y herramientas adecuados para gestionar cuantos servicios se desarrollen o tengan vinculación directa o indirecta con la prestación asistencial.

PSOE-A ACUSA A PODEMOS DE HACER "DEMAGOGIA"

En el turno de los grupos ha posicionado al PSOE-A el diputado Jesús María Ruiz, quien ha comenzado indicando que no saben bien "cuál es la intención" con esta PNL por parte de Podemos, grupo al que ha acusado de hacer "demagogia", y al que ha indicado que los socialistas no comparten "ni el fondo ni la forma" de la iniciativa.

Además, ha defendido que "hay millones de andaluces que valoran la sanidad pública permanentemente", y ha criticado alusiones en la iniciativa como un supuesto intento de "copiar sistemas de salud como el estadounidense", tras lo que ha preguntado al diputado de Podemos si sabe "de lo que está hablando".

En representación del PP-A ha intervenido la diputada Patricia del Pozo, quien ha opinado que la PNL está elaborada "desde posiciones ideológicas que no compartimos" y es "confusa en algunos apartados", si bien "intenta legítimamente" plantear una solución "a la pésima gestión de la Junta en relación a muchos servicios que tiene externalizados" y que se están prestando "bajo mínimos".

Ha agregado que, "desde hace más de 30 años", en España se cuenta con un sistema sanitario publico que "mantiene una estrecha colaboración con la iniciativa privada mediante la gestión indirecta de algunos de sus servicios", lo que se conoce como "servicios externalizados", que no quiere decir "privatizados", según ha advertido, y ha sostenido que una "reversión de todos los servicios sanitarios y no sanitarios" a la Junta provocaría que "el sistema sanitaria público entraría en colapso de la noche a la mañana".

Por parte de Ciudadanos (Cs), la diputada Isabel Albás ha indicado que la iniciativa parte de "un sesgo ideológico" por parte de Podemos que se traduce en "demonización de lo privado", frente a lo cual ha defendido que "la empresa privada existe y es buena la colaboración pública-privada", aunque haya que realizar una labor de "fiscalización". En esa línea, ha replicado a Podemos que "hay que ser más abierto de mente" y "no todo es negro ni blanco", sino que "en el término medio está la virtud".

Finalmente, la parlamentaria de IULV-CA Inmaculada Nieto ha felicitado a Podemos por esta iniciativa, y ha lamentado que, actualmente, en el ámbito de los servicios públicos "se considera eficiente o un buen uso del dinero" aquello que permita ahorrar, frente a lo cual ha defendido que hay que garantizar la "calidad" del trabajo de quienes prestan los servicios y "unas condiciones dignas salariales" para ellos, aunque eso conlleve un "incremento del coste". Además, ha afirmado que la recuperación de la gestión de los servicios públicos por parte de la administración es algo "eficaz y eficiente".