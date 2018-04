Una combinación de inmunoterapia y quimioterapia mejora la supervivencia global en pacientes con cáncer de pulmón

La combinación pembrolizumab, un fármaco inmunoterápico registrado por MSD con el nombre de 'Keytruda', y la quimioterapia basada en pemetrexed y cisplatino o carboplatino mejora la tasa de supervivencia global en pacientes con cáncer de pulmón no microcítico no escamoso avanzado o metastásico que nunca antes habían recibido tratamiento para su enfermedad.

MADRID, 16 (EUROPA PRESS)

Así lo han mostrado los resultados del estudio internacional en fase 3 'Keynote-189', presentados en el Congreso de la Asociación Americana para la Investigación sobre Cáncer (AACR, por sus siglas en inglés) que estos días se celebra en Chicago (Estados Unidos) y publicados en la revista 'The New England Journal of Medicine'.

Precisamente, en la investigación han participado doce hospitales españoles doce hospitales de toda España y de los 614 pacientes incluidos, el 20 por ciento eran españoles, lo que ha supuesto una "gran oportunidad" de acceso a la innovación en esta patología de "mal pronóstico".

En concreto, los investigadores españoles que han participado en el ensayo, llevado a cabo en colaboración con Lilly (fabricante de pemetrexed) son Enriqueta Felip (Hospital Vall d'Hebron de Barcelona); Belén Rubio (Hospital Quirón de Madrid); Manuel Dómine (del Hospital Universitario Fundación Jiménez Díaz de Madrid); Delvys Rodriguez (Hospital Insular de Las Palmas); y Emilio Esteban (Hospital Universitario Central de Asturias de Oviedo).

Para llevar a cabo el estudio, se administró 405 pacientes pembrolizumab y platino más pemetrexed, y a 202 platino y pemetrexed con solución salina (placebo). Las tasas de respuesta, supervivencia general y supervivencia libre de progresión, fueron superiores en el grupo de tratamiento combinado de pembrolizumab y quimioterapia.

Asimismo, de los tratados con pembrolizumab y platino más pemetrexed, el riesgo de muerte se redujo en un 51 por ciento, en comparación con los tratados con platino más pemetrexed solo. Del mismo modo, entre los pacientes tratados con la terapia de combinación, la probabilidad de progresión o muerte se redujo en un 48 por ciento.

"Los datos han mostrado que el tratamiento con pembrolizumab y quimioterapia es más efectivo que la quimioterapia sola. El uso de esta terapia de combinación podría ser un avance importante para mantener a los pacientes vivos y sanos durante más tiempo", ha asegurado la directora del programa de Oncología Torácica en Perlmutter Cancer Center en NYU Langone Health y profesora asociada de Medicina en la división de Oncología Médica en la Escuela de Medicina de NYU (Estados Unidos), Leena Gandhi.

El riesgo de efectos secundarios graves fue similar en ambos grupos (67,2 por ciento en el grupo de combinación y 65,8 por ciento en el grupo de tratamiento estándar), aunque hubo un mayor riesgo de lesión renal aguda con el tratamiento combinado. Los efectos secundarios más comunes experimentados por ambos grupos fueron náuseas, anemia y fatiga.