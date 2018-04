Combinar 2 nuevos inmunoterápicos ofrece más eficacia en determinados pacientes de cáncer de pulmón que la quimioterapia

La combinación de dos nuevos fármacos inmunoterápicos ofrece mejores resultados terapéuticos, con mayor eficacia y un buen perfil de toxicidad, que las combinaciones estándar de quimioterapia en pacientes de cáncer de pulmón con enfermedad avanzada que presentan muchas mutaciones.

Así lo ha explicado a Europa Press el doctor Luis Paz Ares, jefe del Servicio de Oncología del Hospital Universitario 12 de Octubre, que ha participado junto a otros seis centros investigadores españoles.

Se trata de nivolumab (inhibidor PDL-1 comercializado como 'Opdivo' por Bristol-Myers Squibb) eipilimumab, ('Yervoy', inhibidor CTLA4 de la misma compañía). Los resultados iniciales del ensayo de registro fase 3, CheckMate -227, que evalúa la combinación de nivolumab 3 mg/kg más dosis bajas de ipilimumab (1 mg/kg) en pacientes con cáncer de pulmón no microcítico (CPNM) avanzado, en primera línea, con alta carga mutacional tumoral (TMB), han demostrado que esta combinación reduce el riesgo de progresión o muerte en un 42% respecto a la quimioterapia en primera línea.

Los datos del ensayo, que se han presentado en la Reunión Anual de la American Association for Cancer Research (AACR) 2018 celebrada en Chicago, y publicados en 'The New England Journal of Medicine', también refuerzan la justificación del análisis molecular para determinar posibles biomarcadores en pacientes con cáncer de pulmón, ha explicado el doctor Matthew D. Hellmann, investigador del estudio y oncólogo médico en el Memorial Sloan Kettering Cancer Center.

Según estos resultados preliminares, las tasas de respuesta global fueron de casi el doble con la combinación (45,3%) frente a la quimioterapia (26,9%); el 68% de los pacientes con respuesta tuvieron respuestas mantenidas a un año (25% con quimioterapia). Además, la tasa de efectos adversos grado 3-4 asociados al tratamiento fue de un 31% frente a un 36% de la quimioterapia.

MUTACIONES QUE "AYUDAN"

Según el doctor Paz Ares, con este ensayo se ha demostrado "por primera vez en un estudio prospectivo que un nuevo biomarcador, es decir, un identificador de qué tipo de pacientes se benefician de un tipo de inmunoterapia, ha sido validado en un ensayo clínico. En este caso -añade--, la carga mutacional nos permite segregar a los pacientes con cáncer de pulmón, y los que tienen mucha carga mutacional son los que tienen más probabilidades de beneficio".

En este aspecto, el biomarcador TMB (tumor mutational burden por sus siglas en inglés) tiene un papel fundamental. Según explica el doctor, "los carcinógenos del tabaco inducen mutaciones en el ADN de las células del pulmón que, en un determinado momento, dan lugar al tumor. Conforme el cáncer progresa, se van generando más y más mutaciones. Cuantas más mutaciones tiene un tumor, su comportamiento tiende a ser más maligno".

Sin embargo, la nueva investigación ha revelado que estos tumores responden mejor a la inmunoterapia. "Lo cual tiene su lógica -razona el doctor--, porque cuantas más proteínas extrañas tenemos a resultas de esas mutaciones, es probable que una estrategia de luchar contra una célula extraña como es el tumor sea más eficaz".

Así, el oncólogo apunta que este ensayo clínico revela que "hacia el futuro tendremos que usar la carga mutacional como una ayuda para seleccionar qué pacientes deben recibir este tipo de tratamiento y, además, por primera vez nos da los resultados de una combinación de inmunoterapia que puede ser muy eficaz en un determinado contexto".

A su juicio, es necesario ver qué impacto tiene en la supervivencia a largo plazo. "Al final, lo que queremos es, para cada paciente, ver cuál es la mejor estrategia terapéutica, qué pacientes necesitan solo una inmunoterapia, qué pacientes necesitan la combinación de dos fármacos, qué pacientes no se benefician para nada de la inmunoterapia, qué pacientes tenemos que tratar con quimioterapia más inmunoterapia. Para eso es imprescindible tener los datos de estos ensayos y tener los datos de los biomarcadores, y la carga mutacional del tumor va a ser uno de ellos".

Por su parte, la directora de desarrollo de la división de cánceres torácicos, de Bristol-Myers Squibb, Sabine Maier, ha expresado su satisfacción "por haber hecho avanzar los conocimientos científicos al establecer en este estudio que TMB es un biomarcador importante para predecir qué pacientes con cáncer de pulmón en primera línea pueden experimentar un beneficio clínicamente significativo en supervivencia libre de progresión con una opción que preserve la quimioterapia, la combinación de nivolumab más dosis baja de ipilimumab".

LA CAUSA MAS FRECUENTE DE MUERTE POR CÁNCER EN ESPAÑA

El cáncer de pulmón es la causa más frecuente de muerte por tumores en España y en todo el mundo occidental, recuerda el doctor Paz Ares, y cada año se producen 29.000 nuevos diagnósticos, con aproximadamente 24.000 fallecimientos a causa de esta enfermedad.

El tabaquismo es el principal responsable, recuerda el doctor quien apunta que "al abolir el tabaquismo aboliríamos el 85% de los casos de cáncer de pulmón, aparte del beneficio en otras áreas de la salud". En este sentido, es importante recordar que "actualmente solo el 15% de los casos de cáncer de pulmón son subsidiarios de un tratamiento curativo, por ejemplo la cirugía" Por ello, señala que son necesarias "nuevas modalidades terapéuticas eficaces para los pacientes con enfermedad avanzada, y la inmunoterapia probablemente sea una de las alternativas más prometedoras en este momento".