'Keytruda' (MSD) reduce el riesgo de recaída o muerte en un 43% como terapia adyuvante en melanoma avanzado

19/04/2018 - 13:55

Pembrolizumab, registrado por MSD con el nombre de 'Keytruda', reduce el riesgo de recurrencia de la enfermedad o muerte en un 43 por ciento en comparación con placebo como tratamiento adyuvante en el melanoma en estadio III, resecado y de alto riesgo.

MADRID, 19 (EUROPA PRESS)

Así lo han mostrado los resultados del ensayo de fase 3 'EORTC1325'/ 'KEYNOTE-054', anunciados por la compañía y por la Organización Europea para la Investigación y el Tratamiento del Cáncer (EORTC, por sus siglas en inglés), en la reunión anual de la American Association for Cancer Research de 2018, con publicación simultánea en la revista 'The New England Journal of Medicine'.

"La EORTC está muy satisfecha de haber colaborado con MSD en este importante estudio, que mostró un beneficio significativo en la supervivencia libre de recaída en melanoma en todo el estadio III", ha dicho el director del estudio, director general del Instituto Oncológico Gustave Roussy y catedrático de Oncología en la Universidad de París-Saclay (Francia), Alexander Eggermont.

En este sentido, el vicepresidente senior, director de Global Clinical Development y director médico de Investigación clínica de MSD Research Laboratories, Roy Baynes, ha asegurado que los datos aportan "pruebas convincentes" de que el tratamiento adyuvante con pembrolizumab proporcionó un beneficio significativo en supervivencia libre de recaída tras cirugía en pacientes con melanoma en estadio III de alto riesgo.

"Estos son los primeros datos de pembrolizumab en el contexto de adyuvancia y marcan un importante avance en el tratamiento del melanoma en estadio III resecado. Estamos muy contentos de compartir estos datos con las autoridades regulatorias internacionales", ha apostillado.

Se trata del primer tratamiento anti-PD-1 en mostrar beneficio en la supervivencia libre de recaída en melanoma en estadios IIIA, IIIB y IIIC. El beneficio en supervivencia libre de recaída se observó también independientemente del estado de la mutación de BRAF. Como se había anunciado previamente, MSD está trabajando para enviar los datos del estudio 'EORTC1325'/'KEYNOTE-054' a las agencias reguladoras de Estados Unidos y de todo el mundo.

"Como organización dedicada a eliminar el sufrimiento y las muertes causadas por el melanoma, estamos encantados de ver estos nuevos datos importantes con pembrolizumab. La posibilidad de prevenir significativamente la recaída del melanoma después de la cirugía, junto con el perfil de seguridad mostrado, hacen que éste sea un avance muy bienvenido en la lucha contra el melanoma", ha zanjado la principal responsable científico del Melanoma Research Alliance, Louise M. Perkins.