La muerte, ¿opcional en 2045? Dos ingenieros defienden que será posible rejuvenecer

Por culpa del pecado original de Adán y Eva, los seres humanos somos mortales. De hecho, Dios nos creó para que fuéramos inmortales.



Ahora bien, quizá es complicado ser inmortales, pero sí podríamos vivir más años que Matusalén. Yo lo llevo diciendo desde hace años, pero nadie me hace caso.



Todos los seres humanos podríamos vivir más de 1.000 años si hubiéramos hecho determinadas cosas antes del año 1760. Ahora es demasiado tarde conseguirlo. Esto se tenía que haber hecho antes de la Revolución Industrial de Gran Bretaña, que es cuando -en mi opinión- se empezó a contaminar descaradamente el planeta Tierra.



En primer lugar, todos los coches deberían ser eléctricos. La gasolina y el gasoil contaminan. Además, para desplazarse lo mejor es andar o ir en bicicleta.



Ningún ser humano debería fumar. Ni tabaco, ni porros, ni nada.



Ejercicio físico diario. No hace falta ir a un gimnasio. Basta con andar por las calles de tu municipio. Evidentemente, respirando aire puro, ya que todos los coches serían eléctricos y, por lo tanto, no contaminantes.



Alimentación sana. Dieta mediterránea. Evitar el azúcar.



De hecho, nos morimos porque no nos cuidamos. Nuestro cuerpo es una máquina.



Dios ya sabía, desde el principio de la creación del mundo, que nosotros, los seres humanos, íbamos a pecar constantemente.



Si bien es cierto que Dios nos ha puesto a todos una fecha de caducidad, de nosotros depende aplazar dicha fecha para más tarde. Las personas que viven más de 100 años es porque han llevado una vida saludable. Todos podríamos vivir perfectamente 200, 300 o 400 años, si lleváramos una vida saludable, pero -sobre todo- si el planeta Tierra no tuviera ni un ápice de contaminación.



De hecho, morimos antes de tiempo por culpa del incivismo de los demás. Porque, si todos fuéramos en bicicleta, el planeta Tierra sería un paraíso. Por si alguien no lo sabía, siempre se dice que el Caribe es un paraíso. Sí, pero un paraíso totalmente contaminado por culpa de cruceros de turistas y barcos petroleros.