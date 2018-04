Medir la presión arterial durante 24 horas puede mejorar el diagnóstico y manejo de la hipertensión

19/04/2018 - 18:14

Un estudio liderado por la Universidad Autónoma de Madrid (UAM), que ha contado con 70.000 pacientes españoles seguidos durante diez años, ha demostrado que la presión arterial medida con aparatos de monitorización ambulatoria predice la mortalidad mejor que la presión medida en la consulta clínica.

El estudio, promovido por la Sociedad Española de Hipertensión Arterial, fue realizado por la UAM con la colaboración de distintos centros sanitarios y otras universidades de Madrid, Asturias y Barcelona, de los CIBER de Epidemiología y Salud Pública y de Investigación Cardiovascular en Madrid, y del University College de Londres. Los resultados se publican esta semana en la prestigiosa revista New England Journal of Medicine.

"Mucha más gente debería usar un aparato de monitorización ambulatoria de la presión arterial, que se coloca durante las 24 horas de un día ordinario y efectúa mediciones cada 20-30 minutos. Se trata de una técnica que mide mejor el valor habitual de la presión arterial, porque la presión oscila mucho a lo largo del día", afirma el responsable del estudio, José Ramón Banegas.

HIPERTENSIÓN ENMASCARADA

El estudio también muestra que la hipertensión enmascarada (presión arterial normal en la consulta, pero elevada fuera de la misma) casi triplica el riesgo de muerte, y que la hipertensión de bata blanca (presión elevada en la consulta, pero normal fuera de ella) casi lo duplica en comparación a sujetos con presión normal en la consulta y fuera de ella.

Por ejemplo, según apuntan los investigadores, una persona de 50 años con hipertensión enmascarada no controlada tiene una mortalidad equivalente a la de una persona normotensa 14 años mayor. "Diagnosticar la hipertensión a partir de la presión medida solo en la consulta ya no es aceptable. No existe ninguna justificación científica o clínica para obviar la MAPA, que debería formar parte de la evaluación y del seguimiento de muchos pacientes hipertensos", enfatizan los investigadores.

Para el catedrático de la UAM, uno de los autores de este artículo, este trabajo "posiblemente" modificará la manera de diagnosticar la hipertensión arterial en la práctica médica y monitorizar la adecuación del tratamiento, ya que "pone de manifiesto" que la monitorización de la presión arterial durante 24 horas es "mucho más exacta y mejor predictora de riesgo de muerte" que la presión arterial medida habitualmente en la clínica, y evita muchos casos de sobrediagnóstico e infradiagnóstico y de sobre-tratamiento e infra-tratamiento.

"La presión arterial en la clínica debe seguir teniendo su papel como método para detectar presiones elevadas, pero la confirmación diagnóstica debe hacerse con estas nuevas tecnologías de monitorización", concluye.