Extremadura dice a Sanidad que la "pólvora ya está inventada" y que los foros de profesiones sanitarias son los legales

24/04/2018 - 10:28

El consejero de Sanidad y Políticas Sociales de Extremadura, José María Vergeles, ha recordado este miércoles a la ministra de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad, Dolors Montserrat, que la "pólvora ya está inventada", y que los foros de las profesiones sanitarias son los que están contemplados en la ley y no las conferencias enfermera y médica del Sistema Nacional de Salud (SNS).

MADRID, 24 (EUROPA PRESS)

Vergeles se ha pronunciado así a la entrada a la Conferencia Enfermera, una reunión que fue aplazada por la ministra el pasado mes de marzo tras la ausencia a la misma de los consejeros socialistas. No obstante, en esta ocasión el consejero extremeño ha acudido porque coincide con el Consejo Interterritorial del SNS (CISNS), que se celebrará una vez acabado dicho encuentro, y porque no quiere que su ausencia se interprete como un "desprecio" a la profesión enfermera.

Sin embargo, Vergeles ha criticado la forma de convocatoria de la Conferencia Enfermera al considerar que no es el foro adecuado para debatir los temas que preocupan a la profesión. "En ningún sitio de la Ley de Cohesión y Calidad se da voz a los profesionales. Podían haberlo legislado así, pero no lo hicieron. Los foros están para asesorar y, si están contemplados en las legislación no tenemos que inventar la pólvora, sino ceñirnos a hacer las cosas bien y a convocar los foros cuando se tienen que convocar", ha dicho.

Por ello, el consejero de Sanidad de Extremadura ha asegurado que, aunque su Gobierno va a seguir apostando la labor asesora de la Medicina y de la Enfermería, seguirá defendiendo la convocatoria de los foros de la profesión, y no las conferencias, porque es lo "legalmente" establecido.