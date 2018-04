Castilla y León ve ilógico que el esfuerzo realizado por el SNS para formar a los MIR no se devuelva

El consejero de Sanidad de Castilla y León, Antonio Maria Sáez Aguado, ha calificado de "ilógico" que el esfuerzo realizado por el Sistema Nacional de Salud (SNS) en la formación de los MIR no sea devuelto y ha abogado por establecer alguna medida que "obligue" a ello.

El consejero se ha pronunciado así a la entrada a la Conferencia Enfermera del Sistema Nacional de Salud, celebrada horas antes del Consejo Interterritorial del SNS (CISNS) y donde, en esta última reunión, se abordará el informe de recomendaciones del Grupo de Trabajo sobre déficit de profesionales, en el que se aborda la situación actual de los MIR.

"Entiendo que este punto se va a aprobar porque se ha trabajado mucho en la Comisión de Recursos Humanos. A mí me hubiera gustado ir un poco más allá y, de hecho, hice la propuesta de que en determinados puestos, después de haber hecho la formación en el sistema sanitario público, haya algún grado de obligación de devolver ese esfuerzo en formación y ocupar los puestos que son necesario en el conjunto del SNS", ha argumentado.

Y es que, a su juicio, "no es lógico" que las primeras especialidades que se agotan sean Dermatología y Cirugía Plásticas las cuales, en muchos casos, están "muy orientadas" al sector privado. "No veo lógico que la sanidad pública haga ese esfuerzo importantísimo de formación de nuestras especialidades y no sea devuelto en forma de trabajo al SNS y, pasado un tiempo, que ya cada especialista trabaje donde considere oportuno", ha zanjado.