El consejero de Sanidad extremeño cree que la homeopatía no puede considerarse un medicamento

24/04/2018 - 13:44

El consejero de Sanidad y Políticas Sociales de Extremadura, José María Vergeles, ha advertido de que la homeopatía no ha superado ensayos clínicos que demuestren su eficacia, por lo que considera que no se trata de un medicamento y pide a la Agencia Estatal del Medicamento que sea "muy estricta" a la hora de denominar los distintos productos.

MADRID, 24 (EUROPA PRESS)

En declaraciones previas al Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud (CISNS), celebrado en el Ministerio de Sanidad, el consejero ha instado a la Agencia Estatal del Medicamento a "no engañar" a la población. "Clasificar un medicamento como medicamento requiere una serie de procedimientos, realizar ensayos clínicos... mientras no los tenga, no se puede considerar medicamento homeopático ni de ninguna clase", ha apuntado en relación a la homeopatía.

Este CISNS va a analizar el proyecto de orden por el que se regula la comunicación que deben realizar los titulares de medicamentos homeopáticos, a los que se refiere la disposición transitoria sexta del Real Decreto 1.345/2015, de 11 de octubre, en la que se regula el procedimiento de autorización, registro y condiciones de dispensación de los fármacos de uso humano fabricados industrialmente.

"A la homeopatía le pido lo que le pido al resto de medicinas", ha insistido Vergeles, quien ha añadido que la propuesta del Gobierno debería complementarse de una ley de publicidad sanitaria que explique a la población cuáles son los métodos y medicinas probados con ensayos clínicos. Así, ha reclamado que los pacientes no estén "en manos de curanderos".

INCENTIVAR EL MIR

Por otro lado, Vergeles se ha referido a la falta de médicos en algunas comunidades autónomas y ha pedido que no solo se presenten informes, como el que prepara una comisión de expertos, sino que se pongan en marcha medidas para incentivar que los residentes de Medicina no abandonen el Sistema Nacional de Salud.

Para ello, estima que debe modificarse el Real Decreto de 2006 y promocionar el MIR "en zonas de difícil cobertura" para hacer "muchísimo más atractivos" los destinos con déficit de personal sanitario. "Pasemos de la descripción a la actuación", ha solicitado.

El titular de la Sanidad extremeña ha criticado finalmente que el Consejo Interterritorial se haya convocado en abril, cuando "era necesario desde el mes de enero", y que después de ese tiempo introduzca "asuntos de relleno" que, según él, "no proceden".