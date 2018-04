Valencia y Baleares piden a Sanidad que pase "de las palabras a los hechos" en financiación y acabe con el copago

24/04/2018 - 18:21

Reclaman que "se deje claro" en el prospecto que la homeopatía "no cura"

MADRID, 24 (EUROPA PRESS)

La consejera de Sanidad de la Comunidad Valenciana, Carmen Montón, y su homóloga en Baleares, Patricia Gómez Picard, han reclamado a la ministra de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad, Dolors Montserrat, que pase "de las palabras a los hechos" en materia de financiación autónomica, así como que acabe con el Real Decreto-Ley 16/2012, que fijó el copago farmacéutico y retiró la universalidad del sistema sanitario.

En rueda de prensa con motivo del Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud (CSINS), que se está celebrando en en el Ministerio de Sanidad durante este martes, ambas dirigentes han comenzado su intervención lamentando la "grave situación" que está viviendo el Pacto de Estado contra la Violencia de Género, "que el Gobierno ha dejado de cumplir a las primeras de cambio".

Con respecto a la financiación, la consejera valenciana se ha mostrado "preocupada" por el modelo sanitario, que "se truncó desde ese Real Decreto-Ley 16/2012 con copagos y exclusión sanitaria". "Que demuestren el ahorro que ha producido esto", se ha preguntado retóricamente.

Por su parte, la consejera balear ha reiterado que en la financiación, primero hay que abordar "el modelo sanitario que necesita España". "Necesitamos volver a la universalidad de la atención y revisar todos los copagos. Queremos atender a todos los ciudadanos y para eso pedimos que se derogue el Real Decreto-Ley 16/2012", ha detallado, añadiendo propuestas como la desinversión en "todo aquello que no aporte valor para invertir en lo necesario", así como plantear temas de inversiones especiales en medicamentos o tecnología sanitaria.

Montón ha criticado la "escasa" atención a la Comunidad Valenciana por parte del Ministerio, señalando por ejemplo que se les debe 300 millones de euros por atención a desplazados desde otras comunidades autónomas. "Nos han hecho perder mucho el tiempo, todos los días abrimos la persiana con las mismas deficiencias. Instamos a la ministra a que pase de las palabras a los hechos", ha señalado.

En cuanto al pleno monográfico sobre financiación que previsiblemente se celebrará a mediados de mayo, Montón se ha mostrado escéptica, ya que, ha recordado, también había un compromiso encima de la mesa antes de las elecciones catalanas.

"Nos dijo que habría un pleno en enero. Ahora en mayo podremos empezar a hablar de financiación, pero queremos resultados", ha detallado, para a continuación reclamar que el CSINS se reuna más a menudo, con un orden del día más sucinto (el de este martes se compone de 23 puntos) y con mayor duración. "Ojalá el próxima se produzca con la serenidad y profundidad que merecen los temas que estamos tratando", ha remarcado.

MUY CRÍTICAS CON LA HOMEOPATÍA

Montón también ha cargado contra el borrador de Orden ministerial que plantea el Ministerio para regular varios aspectos de los medicamentos homeopáticos. En concreto, ha reiterado en multitud de ocasiones que la homeopatía "no cura, no tiene evidencia científica detrás", por lo que "no debe tener la categoría de medicamento". "Hay que dejar bien claro en el prospecto que no curan", ha sentenciado rotundamente.

Por ello, ha propuesto eliminar del mercado todo aquel que no esté debidamente autorizado y registrado, a través de un plan "ágil" de retirada. También ha advertido sobre la condonación de tasas que, a su juicio, se realiza a algunos productos de este tipo que, según ha señalado, conlleva ahorros de 1,2 millones de euros al año a las empresas que fabrican los medicamentos homeopáticos.

En suma, ven dos alternativas: revertir la directiva europea a través de la cual el Gobierno ha procedido a esta regulación, "un trabajo a largo plazo"; o establecer un proyecto que piense "en el interés del paciente, regule el mercado y evite el fraude". "Hay que ser muy estricto con estos productos que no curan, y este planteamiento del Gobierno no es ni estricto ni riguroso", ha concluido.

PRESCRIPCIÓN DE ENFERMEROS

La consejera balear ha incidido en que "no están contentos" con las decisiones tomadas en cuanto a la regulación de qué medicamentos podrán prescribir los enfermeros. "Hoy han surgido dudas. ¿Por qué tiene el director general que validar determinados protocolos? Esto conlleva inoperancia", ha explicado Gómez Picard.

Su alternativa, ha reiterado, es modificar la Ley del Medicamento, que supone "la manera más sencilla" de reconocer las competencias profesionales de los enfermeros, sin tener que aprobar un nuevo Real Decreto que regule esta cuestión.

Por último, ha pedido a Sanidad que agilice los plazos para la puesta en marcha de unidades docentes de formación para profesionales. "Tenemos solicitadas unidades docentes desde el año 2014 sin respuesta, mientras que ya nos han dado algunas del 2015. No debería priorizarse por el orden de llegada, por eso hace falta regularlo mejor", ha concluido.