Administración, sociedades científicas, industria y pacientes creen que el gasto sanitario en vacunas es "insuficiente"

26/04/2018 - 13:00

Las administraciones públicas, sociedades científicas, industria farmacéutica y organizaciones de pacientes creen que el gasto sanitario público en vacunas es y ha sido "insuficiente" en España, según se desprende del informe 'La situación actual y las perspectivas de futuro de las vacunas en España', elaborado por la consultoría Deloitte.

MADRID, 26 (EUROPA PRESS)

En concreto, y tras analizar 29 encuestadas realizadas a estos cuatros grupos de población, el trabajo muestra que el 72 por ciento de ellos considera que el Sistema Nacional de Salud (SNS) no ha priorizado la salud pública en sus políticas de inversión, y que el gasto destinado a vacunas aumentará en los próximos años (87%), aunque en menor porcentaje al del gasto sanitario público (66%).

"En España invertimos un uno por ciento del presupuesto en salud pública y un 0,30 por ciento está dirigido a la vacunación. Un porcentaje que se sitúa por debajo de otros países de nuestro entorno como, por ejemplo, Francia, Inglaterra, Italia o Alemania", ha explicado el director de Sanidad de Consultoría de Deloitte, Gonzalo Casino Fernández, durante la presentación del estudio en una jornada organizada por MSD en el Senado.

Asimismo, el 23 por ciento de los encuestados considera que el incremento del gasto en vacunas que se vaya a producir en los próximos años debería dirigirse a la ampliación de la cobertura de los grupos de riesgo, el 21 por ciento a la formación en vacunación de los profesionales sanitarios y el 20 por ciento al incremento de las vacunas incluidas en el calendario vacunal del adulto.

En este punto, el 73 por ciento aboga por explorar nuevas fórmulas de financiación de las vacunas, si bien cuando se les cuestiona sobre cómo deberían ser dichas fórmulas existe una "auténtica falta de consenso". Ahora bien, para el 66 por ciento la mejora de la sostenibilidad y el acceso a la innovación pueden ser las ventajas más relevantes que los nuevos modelos de financiación proporcionarían a la ciudadanía y el 33 por ciento asegura que la colaboración público-privada mejoraría el suministro de las vacunas.

De hecho, la mayoría considera que el modelo de acuerdo marco en el modelo de compra de vacunas impulsado por el Gobierno ha permitido una optimización de los precios de adquisición de las vacunas, así como una mayor homgeneización de los precios de las diferentes comunidades autónomas. No obstante, subrayan la necesidad de encontrar un equilibrio entre la eficiencia y el valor de las vacunas e ir hacia una compra basada en el valor y no sólo en el precio.

EL 97% ABOGA POR UN CALENDARIO VACUNAL ÚNICO DEL ADULTO

Por otra parte, el trabajo ha evidenciado que, a pesar de que en España la tasa de vacunación en niños se sitúa en más del 95 por ciento, en adultos los niveles se encuentran "muy por debajo" de los recomendados por la Organización Mundial de la Salud (OMS), situándose la cobertura más alta, frente a la gripe, en torno a un 57 por ciento, cifra "lejana" al 75 por ciento recomendado.

A este respecto, los encuestados han comentado que la percepción "limitada" del riesgo y la falta de recomendación del profesional sanitario son las principales causas de estas bajas coberturas en la población adulta, así como la accesibilidad limitada a la vacuna, la falta de financiación, los cambios en las recomendaciones vacunales, el miedo a los efectos adversos, las dudas sobre la eficacia y la baja cultura preventiva.

En concreto, el 97 por ciento cree que se debería establecer un calendario único de vacunación para adultos y un 69 por ciento opina que se trata de un asunto "absolutamente grave". Del mismo modo, el 79 por ciento valora también como "muy grave" la no vacunación de los profesionales sanitarios por cuestiones éticas, de ejemplaridad y de compromiso laboral.

Y es que, tal y como ha argumentado Casino Fernández, se estima que entre el 15 y el 25 por ciento de los profesionales sanitarios se vacuna anualmente contra la gripe. "Si este colectivo no se vacuna, al ser el elemento más fundamental para generar persuasión en los ciudadanos, no lo recomiendan a sus pacientes porque ven baja percepción de riesgo y, por tanto, no fomentan la vacunación", ha detallado el experto.

Dicho esto, el experto ha informado de que el 22 por ciento de los encuestados abogan por promover una formación reglada y cíclica de los profesionales sanitarios en materia de vacunas, tanto en el pregrado como en el postgrado, ya que así se mejoraría la promoción de la vacunación.

Con el fin de mejorar la situación de las vacunas en España, el informe concluye destacando la necesidad de avanzar en la lucha contra las enfermedades infecciosas por medio de una política de vacunación común en la Unión Europea; vacunar en todas las etapas de la vida; fomentar el desarrollo normativo de la Ley General de Salud Pública de 2011; planificar la demanda; potenciar la innovación a través de modelos de compra basados en el valor; plantear modelos de financiación alternativos; aumentar las campañas de sensibilización e información para la población; incrementa los niveles de vacunación entre los sanitarios; propiciar que los profesionales sean el principal agente de información sobre vacunas; y solicitar a las administraciones públicas un posicionamiento "firme y activa" sobre los programas de vacunación.

EL SENADO DISPUESTO A COLABORAR PARA MEJORAR LA VACUNACIÓN

"Estamos ante un útil trabajo de campo que demuestra que, para el buen ritmo de la política sanitaria, es imprescindible la coordinación y colaboración de todos los agentes sanitarios implicados, tanto para servir de orientación como para poder dotar de efectividad las políticas sanitarias puedas en marcha. En España tenemos un índices altos de cobertura, pero hay que mejorarlos en los adultos. Por ello, el Senado muestra su disposición a colaborar con los profesionales que mejor nos pueden orientar en todo lo referente a las vacunas", ha comentado el presidente de la Cámara Alta, Pío García Escudero, durante la inauguración de la jornada.

En este punto, el presidente de la Asociación Española de Vacunología, Amós García Rojas, ha avisado de que aunque se esté invirtiendo en tecnología sanitaria, no se van a poder "eliminar" los problemas que provocan su uso si no se invierte en prevención. Ante esto, prosigue, con las vacunas podremos lograrlo ya que ayudan a controlar, eliminar y erradicar enfermedades y, por ende, son un elemento "clave" en las políticas sanitarias.

"Las autoridades sanitarias, profesionales sanitarios e industria debemos unirnos para dialogar y para desarrollar una política vacunal lo más adecuada posible a las necesidades objetivas de salud de la población", ha apostillado García Rojas.

Del mismo modo se ha pronunciado la directora adjunta de Policy y Government Affairs del Área de Vacunas de MSD, Rosemarie Neipp López, quien ha insistido en que la inmunización debe estar en el núcleo de las estrategias de prevención y en la importancia de mejorar la concienciación ciudadana sobre los beneficios que tiene vacunarse tanto para uno mismo como para el resto de la sociedad.