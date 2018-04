La AEDIP organiza unas jornadas para concienciar sobre la necesidad de diagnóstico precoz en inmunodeficiencias

26/04/2018 - 13:57

Con motivo de la Semana Internacional de las Inmunodeficiencias Primarias, la Asociación Española de Déficits Inmunitarios Primarios (AEDIP) ha organizado unas jornadas en las que se reivindicará la necesidad de diagnosticar de forma precoz este tipo de enfermedades.

MADRID, 26 (EUROPA PRESS)

En la jornada formativa, que tendrá lugar este viernes en el Hospital Universitario de Gran Canaria Doctor Negrín de Las Palmas de Gran Canaria y en la que se espera contar con más de 60 profesionales sanitarios, se dará a conocer al profesional sanitario los avances en el tratamiento de estas patologías.

La doctora Elena Seoane, del Hospital General Universitario Gregorio Marañón y asesora médico de AEDIP, ha explicado que este tipo de jornadas resulta pertinente porque, aunque en España "existe un profundo conocimiento de estas inmunodeficiecias por los especialistas, aún falta llevar ese conocimiento a la población médica general".

Además, la doctora ha resaltado que el problema no es el acceso al tratamiento, si no el diagnóstico. "A veces se ponen tratamientos cuando ya no es tan eficaz como pudiera haber sido con un diagnóstico más temprano", ha añadido.

Asimismo, el presidente de AEDIP, Carlos Jiménez, ha expresado la necesidad de que el resto de la sociedad también conozca estas enfermedades para que, entre todos, "se pueda dar respuesta a las carencias que existen en el día a día de estos pacientes, como la falta de Servicios de Atención Clínica en la mayoría de comunidades autónomas, de equipos multidisciplinares o de protocolos de actuación para el ingreso de los enfermos".

"Si se detecta pronto, si se hacen seguimientos semestrales por parte de los servicios sanitarios, si se gestiona con equipos multidisciplinares a los pacientes, sus ingresos hospitalarios dejan de ser recurrentes, la vida del paciente mejora y se alejan de los hospitales", ha apuntado Carlos Jiménez.

Según los datos aportados por AEDIP, hay más de 6.000 pacientes en España afectados por inmunodeficiencias primarias, un grupo heterogéneo de trastornos minoritarios que se caracterizan por la alteración cuantitativa y/o funcional de uno o varios componentes del sistema inmune innato y adaptativo, que resultan en una mayor predisposición a infecciones.

En concreto, según el International Union of Immunological Societies Primary Immunodeficiency Diseases Classification Committee, existen más de 300 IDP diferentes.