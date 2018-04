El Congreso insta al Gobierno a bajar el precio de los medicamentos que en 2012 dejaron de financiarse

26/04/2018 - 18:58

La Comisión de Sanidad y Servicios Sociales del Congreso de los Diputados ha aprobado una proposición no de ley (PNL) registrada por el PSOE y que ha contado con una enmienda del Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea, por la que se insta al Gobierno a tomar medidas para bajar el precio de los medicamentos que en 2012 se retiraron de la financiación del Sistema Nacional de Salud y que han sufrido un incremento del mismo.

MADRID, 26 (EUROPA PRESS)

Además, y con 18 votos a favor, 14 en contra y tres abstenciones, la Comisión ha solicitado al Ejecutivo de Mariano Rajoy realizar un estudio sobre el efecto que la exclusión de estos medicamentos tiene en el cuidado de las enfermedades crónicas, incluyendo sus indicaciones actuales, su posible sustitución por otras moléculas con mejor coste-eficacia, y el efecto del desplazamiento indeseable que se haya podido producir hacia fármacos de igual indicación y eficacia pero mayor precio.

"Ha habido una dejadez por controlar el precio de los fármacos desfinanciados, los cuales han crecido una media de un 50 por ciento. Y es que, mientras que en 2012 el precio medio rondaba los 4,9 euros, actualmente se sitúa en los 6,4 euros. Pero, además, detrás de eso se esconde que muchos han mantenido su precio porque no se usan y que los que más se utilizan han visto incrementados en un 100 y hasta un 200 por ciento su precio", ha dicho el portavoz socialista de Sanidad en el Congreso, Jesús María Fernández.

Asimismo, el Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea ha avisado de que el Gobierno debería "avergonzarse" por esta situación y, además, ha instado a controlar también a la industria farmacéutica, al considerar que se están "enriqueciendo en detrimento" del interés general. Por ello, ha solicitado ser "radicales" en este asunto e ir "a la raíz del problema", en la cual se están poniendo los "beneficios privados por encima de la salud de la población".

No obstante, esta proposición no de ley no ha contado con el respaldo de Ciudadanos, quien su portavoz, Francisco Igea, ha solicitado a los socialistas dejar de pedir informes y leerse los que le envían y ha avisado de que los medicamentos que se excluyeron eran para síntomas menores y de uso esporádico, y de que los problemas de adherencia motivados por el copago sanitario son los "mismos" que antes de la implantación de los mismos.

"El copago ya existía mucho antes del Gobierno del PP y ahora es mucho más justo y equitativo, porque paga más el que más tiene y menos el que menos tiene. La exclusión de fármacos se enmarcó en un momento de recesión económica a consecuencia de las políticas socialistas y obedeció a unos criterios claros y transparentes, por lo que el PP tiene mucha vergüenza", han sentenciado desde el Grupo Parlamentario Popular.

PROHIBIR LA PUBLICIDAD ENGAÑOSA EN CLÍNICAS DENTALES

Por otra parte, la Comisión ha aprobado, con 27 votos a favor y 8 abstenciones, una proposición no de ley presentada por el Grupo Parlamentario de Ciudadanos, y que ha contado con una transaccional, en la que se pide al Gobierno prohibir la publicidad engañosa en las clínicas dentales de España y regular su funcionamiento.

Del mismo modo, y entre otras medidas contempladas, el Congreso solicita también coordinar con las comunidades autónomas un plan específico de inspección laboral en las clínicas dentales para verificar de la normativa vigente en materia laboral, apoyar a los afectados en las pruebas periciales para la acreditación de los presuntos daños provocados en las clínicas dentales e inspeccionar el cumplimiento de los requisitos de titulación profesional en las clínicas odontológicas.

"Gracias al endurecimiento en la legislación, mejoramos la calidad asistencial al consumidor y evitamos el intrusismo laboral. Gracias a esta iniciativa se dotará al servicio de más transparencia, respetando siempre la protección de datos", ha dicho Francisco Igea.

También, y con 17 votos a favor, 10 en contra y 8 abstenciones, la Comisión de Sanidad del Congreso de los Diputados ha aprobado una proposición no de ley, con una enmienda transaccional del PP y Ciudadanos, por la que se insta al Ejecutivo a desarrollar, junto a lascomunidades autónomas y en el seno del Consejo Interterritorial delSistema Nacional de Salud (CISNS), un Plan nacional de obsolescencia del parque tecnológico del Sistema Nacional de Salud.

Dicho plan, según se ha acordado, debe contener medidas con las favorecer la renovación y actualización del parque tecnológicoexistente con el fin de poder garantizar un servicio de calidad y cercano según los ratios recomendados por las sociedades científicas y que, además, cubra las necesidades reales de la ciudadanía.

Otra de las proposiciones no de ley aprobadas por la Comisión de Sanidad de la Cámara Baja, con 18 votos a favor y 17 en contra, ha sido la presentada por el PP y en la que se insta al Gobierno, en el ámbito de sus competencias y en el marco de actuación del CISNS, a promover una mayor formación de la atención geriátrica en aquellas especialidades afines para mejorar la funcionalidad y calidad de vida de las personas mayores y en los centros de salud.

Y es que, tal y como recoge el texto de la PNL, el impulso de la figura del geriatra, el profesional sanitario médico que está en contacto directo con las personas mayores, y la promoción de especialistas en materia de Geriatría y Gerontología en los centros de salud, permitirá el seguimiento y la prevención de las enfermedades, así como de las situaciones de vulnerabilidad a las que están expuestos los mayores, dándoles así una atención "más efectiva".

ESTUDIAR LA IMPLANTACIÓN DE LA PÍLDORA ANTICONCEPTIVA MASCULINA

La Comisión de Sanidad ha aprobado la proposición no de ley presentada por el Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea, con 17 votos a favor, 14 en contra y 4 abstenciones y que ha contado con una enmienda transaccional, en la que se insta al Gobierno a la realización de un estudio para la posible implantación de la píldora anticonceptiva masculina en el SNS.

Asimismo, y entre otros aspectos, se pide destinar una partida presupuestaria para evaluar la seguridad de estos anticonceptivos, conocer la carga de enfermedad asociada a efectos adversos de la anticoncepción hormonal en mujeres.

Finalmente, y con 28 votos a favor y 7 abstenciones, el Congreso ha solicitado al Gobierno promover la aplicación de las recomendaciones incluidas en el documento 'Iniciativa Hércules. Iniciativa Estratégica de Salud para la Definición del Estándar Óptimo de Cuidados para los Pacientes con Hidradenitis Supurativa'.

Concretamente, se solicita difundir el algoritmo diagnóstico de la enfermedad de los servicios estatales y regionales; promover y desarrollar acciones formativas para profesionales sanitarios; difundir los procesos asistenciales para el manejo de esta patología que afecta al uno por ciento de la población mundial; fomentar la coordinación asistencial entre especialistas; promover un registro de pacientes; extender el uso de la ecografía en Dermatología; apoyar la inclusión de la enfermedad en el Baremo de Discapacidad del Inmerso; incrementar los fondos estatales destinados a la investigación de la enfermedad, entre otros aspectos.