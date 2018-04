AbbVie y CEADE ponen en marcha una campaña para concienciar e informar sobre la espondilitis anquilosante

27/04/2018 - 11:37

AbbVie y la Coordinadora Española de Asociaciones de Espondiloartritis (CEADE) han puesto en marcha la campaña 'Espondilitis anquilosante: mucho más que un dolor de espalda' con el objetivo de concienciar sobre la realidad de los pacientes de la enfermedad y de informar a la población sobre los principales factores de riesgo de la misma.

MADRID, 27 (EUROPA PRESS)

La iniciativa, que coincide con la celebración del Día Mundial de la Espondilitis Anquilosante el próximo 5 mayo, tratará multitud de temas relacionados con la dolencia, cuyo principal síntoma es el dolor crónico de espalda, que pueden resultar desconocidos.

Algunos de los datos destacables son, por ejemplo, que el 40 por ciento de los pacientes de espondilitis anquilosante, afección que pertenece al grupo de las enfermedades inflamatorias inmunomediadas, puede desarrollar alguna de las dolencias del mismo grupo.

Todas ellas tienen en común que comportan inflamación crónica sistémica causada por una alteración del sistema inmune. Así, el 30 por ciento podría desarrollar uveítis, el 15 por ciento psoriasis y el 10 por ciento enfermedad inflamatoria intestinal.

Para sufrir espondilitis anquilosante, la genética juega un papel vital. El 20 por ciento de los que la sufren tiene antecedentes familiares de espondiloartritis, es decir, alguna enfermedad reumática de las que causan artitris.

No obstante, muchas personas que padecen dolores de espalda no distinguen con claridad si la dolencia es mecánica o no patológica de un dolor inflamatorio, el punto de partida de la enfermedad.

LA CALIDAD DE VIDA Y LA AFECTACIÓN PSICOLÓGICA

La calidad de vida y las condiciones psicológicas de los pacientes de espondilitis anquilosante también se ven afectadas. Como suele diagnosticarse en personas que se encuentran en un rango de edad entre 20 y 30 años, el impacto social, laboral y familiar en sus vidas es grande.

Por otro lado, los pacientes puntúan con un siete sobre diez la afectación psicológica que les provoca la enfermedad y con un ocho su preocupación sobre el futuro, según se desprende del informe de CEADE 'Conocimiento e impacto de la espondilitis axial y sus manifestaciones' de este mismo año.

En este sentido, el trabajo, los estudios, las relaciones sociales o las actividades de la vida diaria son sus principales preocupaciones.