Políticos, profesionales sanitarios, juristas y expertos en bioética piden "despenalizar" la eutanasia

3/05/2018 - 16:40

Un grupo de políticos, profesionales sanitarios, juristas, expertos en bioética y representantes de la sociedad civil han solicitado este jueves despenalizar la eutanasia, en una jornada organizada por DMD Cataluña con ayuda de los grupos políticos catalanes (ERC, PSC, PDeCAT y ECP) en el Congreso de los Diputados.

Precisamente, esta petición está registrada en una moción presentada por los grupos parlamentarios catalanes y que debatirá en el Pleno de la Cámara Baja el próximo 8 de mayo. De aprobarse su toma en consideración, arrancaría por primera vez el debate parlamentario en una comisión sobre la muerte asistida en España.

En este sentido, el médico y presidente del Comité de Bioética de Cataluña, Marc Antoni Broggi, ha destacado la necesidad de despenalizar la eutanasia con claridad para evitar confusiones y temores entre profesionales sanitarios, familias y ciudadanos; al tiempo que se ha mostrado en contra de establecer una comisión de control previo en una regulación de la eutanasia. "Es peligrosa porque retrasa la ayuda y además genera confusión entre los profesionales sanitarios", ha apostillado.

Asimismo, la doctora en sociología, enfermera y miembro de la Comisión Deontológica del Colegio de Enfermería de Barcelona, Montserrat Busquets, ha asegurado ya es el momento de poder adecuar los tratamientos a la voluntad de las personas, y ha recordado que la actual normativa sólo permite aliviar un tipo de sufrimiento, si bien ha comentado que otra manera de hacerlo sería ayudando a morir a las personas que no deseen pasar por ese periodo de paliación hasta que llegue el final de su vida.

Por su parte, el médico y presidente de DMD Madrid, Fernando Marín, ha aludido a la figura de Luis Montes, que falleció hace dos semanas, y ha avisado de que no solo hace falta despenalizar la eutanasia, sino en cambiar la cultura de la muerte y romper el tabú que la rodea para hablar de ella con normalidad .

"La idea de la sacralidad de la vida, de que nuestra vida está en manos de Dios, ha calado en nuestra cultura. Y para muchos, no solo para fanáticos religiosos, decidir morir es un pecado y está mal", ha dicho, para señalar la "gran brecha" de representatividad política que existe en torno a la despenalización de la eutanasia en España y preguntar los motivos por los que hace un año el 74 por ciento de los diputados condenara una propuesta de despenalización de la eutanasia cuando el 84 por ciento de la población quiere que se haga?

"¿Cómo es posible que la mayoría de países desarrollados siga optando por la clandestinidad? La eutanasia existe desde siempre, y el suicidio no digamos, pero preferimos mantenerlos en la clandestinidad", ha lamentado. Además, ha criticado la paradoja de que las personas cuya vida depende de un tratamiento ya puedan disponer de su vida en España, pero el resto no.

GARANTÍAS "EXCESIVAS" PARA UNA LEY DE EUTANASIA

Por otra parte, la doctora en Derecho y profesora de Derecho Penal en la UIB, Carmen Tomás-Valiente, ha destacado la incongruencia de establecer garantías excesivas en una ley de eutanasia que no se exige para otros procedimientos médicos. "Nadie cuestiona el potencial riesgo de que una persona cuya vida depende de un tratamiento pueda ser presionada para solicitar su retirada. ¿Por qué, sin embargo, tenemos tanto miedo a los abusos y las presiones en el contexto de la ayuda activa para morir?", ha aseverado.

En este sentido, Tomás-Valiente se ha posicionado a favor del control a posteriori de los casos de eutanasia y ha pedido concreción sobre qué se va a despenalizar. "Ha llegado la hora de tomarse los derechos en serio. Si nos tomamos la autonomía personal con seriedad no tiene sentido seguir como estamos", ha enfatizado.

Finalmente, el catedrático de Filosofía del Derecho y Filosofía Política de la Universidad de Valencia, Javier de Lucas, ha centrado su intervención la proposición de ley sobre presentada el PSOE, denunciado que el texto incurre en "graves contradicciones" y adolece de una actitud "timorata, paternalista e incompatible" con el principio básico de libertad de los ciudadanos.

Además, y pese a que ha calificado la norma de un "paso positivo", ha afirmado que esa acumulación de exigencia de pruebas respecto a la voluntad de quien pretende ejercer su derecho de libertad al final de la vida a mi me resulta contradictoria.

"No estamos hablando solo de un derecho a no sufrir una muerte con dolor, que por supuesto que sí, pero exigimos mucho más. La persona tiene derecho a vivir según su concepción de dignidad. Libre hasta el final". Bajo este planteamiento, debe haber muy buenas razones para restringir este derecho. Todo lo demás no es autonomía, es paternalismo", ha sentenciado.