Prueban con éxito un fármaco que reduce algunos tumores de cáncer de pulmón y su tasa de recaída tras la cirugía

4/05/2018 - 17:08

Equipos de investigadores del Johns Hopkins Bloomberg-Kimmel Institute for Cancer Immunotherapy, el Johns Hopkins Sidney Kimmel Cancer Center y el Memorial Sloan-Kettering Cancer Center han administrado un fármaco a pacientes con cáncer de pulmón en etapa temprana, antes de someterse a una cirugía, que ha conllevado una reducción considerable del tumor y ha aumentado el número de células T, que ayuden a combatir el cáncer, lo que se ha traducido en menores recaídas de los pacientes.

MADRID, 4 (EUROPA PRESS)

Los científicos pretendían averiguar si la administración de nivolumab, un fármaco anti-PD-1, estimularía la inmunidad anti-tumor en pacientes con cáncer de pulmón de células no pequeñas (NSCLC) a quienes se iba a extirpar quirúrgicamente el tumor.

El estudio, publicado en la revista 'New England Journal of Medicine', ha involucrado a 21 pacientes que recibieron dos dosis de nivolumab antes de la cirugía. Hubo una respuesta patológica completa en el 45 por ciento de los tumores extirpados y no se produjeron demoras en ninguna de las cirugías planificadas.