El PSOE quiere que el Gobierno analice la gestión de los profesionales en la sanidad española para actualizarla

7/05/2018 - 17:59

El PSOE ha reclamado al Gobierno un análisis sobre la situación de la gestión de profesionales en la sanidad española para, posteriormente, plantear diferentes propuestas para ajustarla a los retos actuales y futuros del Sistema Nacional de Salud (SNS).

MADRID, 7 (EUROPA PRESS)

A través de una proposición no de ley registrada en el Congreso, los socialistas explican que dicho informe tiene como objetivo obtener un diagnóstico de los problemas existentes en esta materia y aportar recomendaciones en relación con la organización y gestión de los centros y servicios sanitarios, la planificación, ordenación y formación de profesionales, la regulación jurídico-laboral del personal, y las condiciones de empleo.

Del documento deberán encargarse "tres expertos de reconocido prestigio" que, además, tendrán que consultar con organizaciones profesionales, académicas, sindicales y científicas. El escrito, según propone el PSOE en el texto, será sometido a debate en "los órganos de gobierno y participación del SNS (Comisión de Recursos Humanos, Comité Consultivo del Consejo Interterritorial y Pleno del Consejo Interterritorial).

"La situación de la gestión profesional en el Sistema Nacional de Salud es un asunto estratégico que el Ministerio de Sanidad está banalizando y politizando", ha denunciado el portavoz socialista en materia de Sanidad, Jesús María Fernández.

PROBLEMAS PARA LOS QUE "NO SE ATISBAN SOLUCIONES"

Para el diputado, no hay "ideas claras", y el Gobierno no está cumpliendo los mandatos que firmó con las organizaciones profesionales, por lo que, según ha advertido, "se van acumulando problemas, como la temporalidad, el déficit de profesionales, la precariedad, la gestión clínica, la troncalidad y especialidades, entre otras, para los que "no se atisban soluciones".

Por ello, Fernández ha defendido la necesidad de un análisis y debate en profundidad sobre la situación de la gestión de profesionales en la sanidad española, que junto con el debate sobre la financiación son, a su juicio, nucleares para el presente y futuro de la sanidad.

Por eso, "proponemos este proceso de estudio y debate, apoyado en el trabajo de expertos reputados, para analizarlo con rigor, profundidad, analizando de manera integral toda la problemática y con perspectiva estratégica", ha apuntado.