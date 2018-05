Expertos aseguran que la cronicidad y la gestión de los cuidados son las bases del futuro liderazgo enfermero

7/05/2018 - 18:58

Expertos reunidos en una jornada organizada por el Consejo General de Enfermería, con motivo de la celebración, el próximo 12 de mayo, del Día Internacional de las Enfermeras, han asegurado la cronicidad y la gestión de los cuidados son las bases del futuro liderazgo enfermero.

MADRID, 7 (EUROPA PRESS)

"Una de las claves para destacar en el liderazgo es tener claro lo que hay que hacer y creer en lo que haces. No se pude avanzar si no crees en lo que haces, aunque te equivoques. Aunque es cierto el hándicap de género, las enfermeras constantemente tenemos que demostrar lo que valemos. También es cierto que en esta sociedad las personas que ocupan puestos de responsabilidad tienen que estar demostrando continuamente que están ahí. Y es que, lo que no mejora, no permanece igual, empeora. Estamos ahí para mejorar las organizaciones que dirigimos", ha dicho la directora gerente del hospital de Guadarrama en Madrid, Rosa Salazar.

Por ello, ha destacado la necesidad de que los profesionales de Enfermería sean "más proclives" a levantar la mano, a involucrarse más, avisando de que están acostumbrados a que les digan lo que tienen que hacer y de que tienen que perder el miedo a lanzarse. "Nadie nos va a dejar el camino libre. Es una batalla que ganaremos, pero dependiendo de nuestra actitud lo haremos más pronto o más tarde", ha señalado.

De la misma opinión se ha manifestado la directora asistencial del área noroeste de Madrid, Marisol Ochandorena, para quien la Enfermería tiene que "dejar de llorar" y pasar a la acción, ponerse a crecer y buscar soluciones, ser más proactivos. "Llevamos poco tiempo en la universidad y tenemos que aprender de otras disciplinas y aprovechar las oportunidades que tenemos a nuestro alcance. La cronicidad nos está poniendo una alfombra roja a la enfermería, es nuestra oportunidad. Al fin y al cabo, para Ochandorena, "poner en valor nuestra disciplina, sólo depende de nosotros".

Del mismo modo, el presidente de la Asociación de Enfermería Familiar y Comunitaria, José Ramón Martínez Riera, ha recordado que en unos años el médico podrá operar a distancia con un robot, y nadie pondrá pegas, si bien "nadie" va a permitir que le cuiden a distancia, quiere un enfermero que le cuide. Por ello, han coincidido en que los retos que supone el envejecimiento de la población, la cronicidad, y la gestión de los cuidados, han de ser la base sobre la que se asiente el liderazgo enfermero.

Liderazgo que deberá producirse en todos los ámbitos sociales, incluyendo el de la política, pues como ha señalado la portavoz de la Comisión de Sanidad del Grupo Parlamentario Socialista, Begoña Tundidor, donde se cambia la vida de las personas es haciendo las leyes. "Donde tenemos que estar las enfermeras es donde se hacen las leyes. Es en política donde se decide todo lo que le va a pasar a nuestra profesión y en la sanidad", ha argumentado.

Dicho esto, ha recordado que la visión médica y enfermera de la sanidad no coinciden. "Tenemos un camino complicado, debemos creernos lo que somos y comenzar a reivindicar el reconocimiento social y facilitar que todos podamos ocupar puestos de gestión en todos los ámbitos, y que tengamos voz donde se cuecen las cosas", ha subrayado.

LAS ENFERMERAS SON LA "COLUMNA VERTEBRAL" DE HOSPITALES Y CENTROS DE SALUD

Por otra parte, Tundidor ha asegurado que las enfermeras son la columna vertebral de los hospitales y centros de salud, de todos los sitios en los que trabajan y, sin embargo, no existe un reconocimiento verdadero de lo que hacen,

Además, para el presidente de los decanos de Enfermería, Julio Fernández, el machismo de una profesión feminizada también influye sobre manera. "A ello se suma el hecho de que todavía existe una gran brecha como es el sometimiento que hemos tenido con respecto a la profesión médica. Está instalado en el inconsciente colectivo y habría que erradicar ese sometimiento, tanto en la sociedad como en los propios profesionales", ha recalcado.

En otro de los aspectos machistas, subrayados por Fernández, ha coincidido la secretaria general de UGT Andalucía. "Es algo que ha ido en nuestra contra. Hoy en día todavía tenemos que ver clichés de la enfermera con minifalda, como sucedió la pasada Nochevieja en TVE, toda una ofensa para la profesión pero que, a su juicio, también retrata a la sociedad en la que vivimos: pues quien ofende a esta profesión hace que esta sociedad sea menos libre", ha dicho.

Para los jóvenes, recién graduados, la situación, aunque en cierta forma diferente a la de sus predecesores de generaciones anteriores, que ya no viven la subordinación, lo que se "ceba" es la precariedad laboral. "Cuando tienes contratos precarios, lo que buscas son puntos y te planteas porqué estás haciendo cosas que no te sirven para la estabilidad laboral. Así es difícil pasar a la acción, porque las estructuras son difíciles de cambiar", ha apostillado el técnico de la Subdirección General de Humanización de la Asistencia Sanitaria y coordinador de #FFPaciente, Pedro Soriano.

Finalmente, el presidente del Consejo General de Enfermería, Florentino Pérez Raya, ha alertado de uno de los riesgos que acechan a la profesión. "Todos quieren cuidar, sean o no cuidadores, sepan o no hacerlo, sea parte de sus funciones o no", ha sentenciado para recordar que es lo que se ha venido en llamar la "farmacia comunitaria".

"La Enfermería es la profesión de los cuidados y antes de ver invadidas nuestras competencias por aquellos que no las poseen, antes de que eso suceda habrán tenido que cambiar el modelo farmacéutico para situarlo en un nuevo marco de respeto a la competencia. Es el momento de los cuidados, es la hora del cuidador, es el tiempo de la Enfermería", ha zanjado.