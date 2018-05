Fundación Ruta de la Luz, Equatorial Coca-Cola y Fundación ElenaBarraquer devuelven la vista a 401 caboverdianos

7/05/2018 - 19:07

La Fundación Ruta de la Luz, Equaotrial Coca-Cola Bottling Company (ECCBC) y la Fundación ElenaBarraquer han vuelto a aunar esfuerzos por tercer año para regresar a Cabo Verde y ayudar a unas 700 personas a recobrar la visión sometiéndolas a cirugía, principalmente de cataratas.

MADRID, 7 (EUROPA PRESS)

El proyecto 'Let your eyes enjoy' conjuga los esfuerzos de la Fundación Ruta de la Luz, que realiza revisiones ópticas a personas sin recursos y dona gafas nuevas y adaptadas de manera gratuita por todo el mundo; de Equatorial Coca-Cola, que como contraparte sobre el terreno asume la logística de las expediciones; y de la Fundación Elena Barraquer, una organización sin ánimo de lucro con la misión de devolver la vista al mayor número de personas mediante operaciones quirúrgicas.

Esta colaboración está basada en el modelo de asociación 'Golden Triangle', una estructura destinada a buscar sinergias y aprovechar las fortalezas de las tres entidades, y cuenta con el beneplácito y la complicidad del gobierno del país africano, que ha sido protagonista de este proyecto durante tres años.

Después de meses de trabajo para preparar la última misión óptica, ahora recién aterrizada de regreso, Equatorial Coca-Cola había programado una semana intensa de trabajo para aprovechar al máximo la presencia de un equipo multidisciplinar de doce personas, entre los que se contaban dos oftalmólogos, dos ópticos-optometristas (Carmen del Pino y Raquel González) y personal sanitario de apoyo para las cirugías.

De común acuerdo con el Gobierno y el Ministerio de Salud de Cabo Verde, la expedición oftalmológica fue acogida en el Hospital Agostinho Neto en Praia. Allí, el equipo de Fundación Elena Barraquer ha devuelto la vista a 401 personas con cataratas, que llevaban diez, y hasta quince años, ciegas.

YA HAN RECUPERADO LA VISIÓN 1.600 PERSONAS

Sumadas a las operadas en anteriores expediciones, la cifra llega a las 1.600 personas que han vuelto a ver gracias a 'Let your eyes enjoy'.Igualmente, Equatorial Coca-Cola contactó con colegios del archipiélago, para que las ópticos-optometristas de la Ruta de la Luz revisasen a niños de entre 12 y 18 años escolarizados en seis de las once islas de Cabo Verde, facilitó sus desplazamientos en avión y aportó personal de apoyo para el trabajo de campo. En este caso, el fin era el de favorecer el acceso a la educación en plenitud de facultades visuales de los beneficiarios.

En la misión de 2018, Carmen del Pino y Raquel González han llevado a cabo 500 exámenes visuales. Las voluntarias entregaron, in situ, hasta 40 gafas nuevas premontadas para compensar los defectos visuales máshabituales, como la presbicia, puesto que también han atendido a profesores y cuidadores de los centros escolares.

Asimismo, la expedición se ha traído de vuelta 352 recetas con lagraduación de otros tantos menores. Ahora, los talleres solidarios de la Ruta de la Luz las convertirán en gafas nuevas que serán entregadas a sus destinatarios en el plazo de dos meses. En total, e igualmente en las tres misiones ópticas, los cooperantes de la Ruta de la luz han revisado la vista de 1.500 personas, habiendo entregado, cuando se culmine la acción de esta última expedición, 750 gafas nuevas.

Desde 2014, 'Let your eyes enjoy' se ha extendido transversalmente en Cabo Verde en tres expediciones de parecida preparación, programación y ejecución. Las tres partes intervinientes son conscientes de la dimensión y de la importancia para la sociedad local que está adquiriendo el proyecto. El tamaño del país, con apenas 400.000 habitantes en el archipiélago, hace que las revisiones ópticas y las operaciones quirúrgicas sean tremendamente visibles en Cabo Verde, puesto que benefician, directa o indirectamente, a un porcentaje significativo de la población.