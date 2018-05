Teresa Romero "no volvería a ser voluntaria" en caso de contagio de ébola

Madrid, 13 may (EFE).- Teresa Romero, la auxiliar de enfermería que logró superar al virus del ébola en 2014, "no volvería a ser voluntaria" en un caso de contagio de esta enfermedad que vuelve a estar presente en la República Democrática del Congo (África), donde si no se controla se volverá a "tener una crisis".

Así lo ha manifestado Romero en una entrevista publicada en el diario La Razón en la que ha explicado, casi cuatro años después de superar el ébola, que tras este episodio cambió de departamento (área de infecciosas) y en la actualidad trabaja en el departamento de Farmacia.

Respecto al brote de ébola que se ha declarado en el Congo, y que cuenta con una treintena de casos, la auxiliar de enfermería ha expresado que si se controla "in situ no tiene que haber mayor problema".

"Si se controla como en 2014 -ha añadido- obviamente volveremos a tener una crisis". Y es que, Romero se contagió tras atender a un misionero infectado con este virus por lo que califica de "complicado" el hecho de contestar a la pregunta de si deberíamos traer a España a algún voluntario contagiado.

"Estamos hablando de una persona que necesita atención sanitaria urgente. Lo suyo sería que se le aislara y se le tratara allí. Eso sí, creo que en España estamos algo mejor preparados que en 2014 para tratar este virus», concluye.