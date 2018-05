ANEA muestra su "más absoluto rechazado" a los actos de violencia ocurridos en Vizcaya contra ambulancias

14/05/2018 - 14:16

La Federación Nacional de Empresarios de Ambulancias (ANEA) ha mostrado su "más absoluto rechazo" los actos de violencia que han sucedido estos últimos días en Vizcaya contra ambulancias de diferentes empresas de Transporte Sanitario.

MADRID, 14 (EUROPA PRESS)

"Es indignante que ocurran estos hechos", ha dicho el gerente de ANEA, Javier Rodríguez, en relación a las 30 ambulancias que han resultado calcinadas en un incendio que tuvo lugar la pasada madrugada en Arrigorriaga (Vizcaya), y de otras cinco resultaron dañadas por el calor.

A su juicio, lo "único" que consiguen es perjudicar, no solo a los servicios que se prestan sino sobre todo a los ciudadanos que precisan de estos servicios para acudir a los diferentes tratamientos de diálisis, rehabilitación o radioterapia en sus centros hospitalarios de referencia.

"De esta forma, están poniendo en riesgo la asistencia sanitaria de personas y no lo podemos permitir. No es la primera vez que ocurren actos de violencia, el pasado jueves pincharon 90 ruedas de ambulancias en la Zorroza (Vizcaya). Por eso, esperamos que se pueda esclarecer y no ocurran más este tipo de actos", ha zanjado Rodríguez.