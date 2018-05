La organización de las células en el oído interno permite el sentido y la sensibilidad de la audición

Un equipo de investigación de 'Massachusetts Eye and Ear', en Estados Unidos, ha demostrado que las "células ciliadas externas" dentro del oído solo pueden ser eficaces para amplificar el sonido cuando se configuran en una disposición en forma de Y con respecto a sus células de soporte.

La pérdida de células diminutas en el oído interno, conocidas como "células ciliadas", es la principal causa de pérdida de audición, un problema de salud pública que afecta al menos a una de cada tres personas mayores de 65 años. Las dos variedades de células ciliadas son: las "células ciliadas externas", que actúan como micromotores que amplifican el sonido entrante, y las "células ciliadas internas", que trabajan para detectar y transmitir información sobre el sonido al cerebro.

Las células ciliadas no se regeneran solas en los oídos humanos y pueden desaparecer por una variedad de factores, entre los que están la exposición excesiva al ruido, ciertos medicamentos, infecciones y como parte del proceso de envejecimiento natural.

Investigadores de todo el mundo están trabajando para restaurar el oído humano mediante la regeneración de células ciliadas externas en la cóclea del oído interno, cuya pérdida es la principal causa de deterioro de la audición, a través de una variedad de técnicas, y algunas incluso han tenido éxito en restaurar alguna sensibilidad auditiva en estudios con animales.

Sin embargo, una nueva investigación muestra que restaurar la audición no se trata solo de regenerar las células ciliadas externas perdidas. En un estudio publicado este lunes en la edición digital de 'Proceedings of the National Academy of Sciences', un equipo de investigación de 'Mass Eye and Ear' ha demostrado que, para poder amplificar y ajustar el sonido de manera efectiva, cada una de las células ciliadas externas debe arreglarse como una rama específica de un bloque de construcción en forma de Y, que se replica miles de veces dentro de la cóclea para formar una arquitectura celular altamente organizada.

"Nuestro trabajo sugiere que, para que los humanos escuchen bien, las células ciliadas externas de la cóclea no solo necesitan estar en buen estado de funcionamiento, sino que también deben estar conectadas a otras estructuras cocleares cercanas de una manera muy particular", dice el autor principal, Sunil Puria, científico en 'Mass. Eye and Ear' y profesor de Otorrinolaringología en la Escuela de Medicina de la Universidad de Harvard, Estados Unidos.

"Se había asumido que, si pudiéramos tener éxito en la regeneración de las células ciliadas externas, sería suficiente para restaurar la audición. Pero nuestro trabajo muestra que la organización espacial de las células restauradas también debe tenerse en cuenta".

Motivados por estudios previos en su laboratorio, los investigadores crearon una simulación por ordenador detallada de la cóclea y las estructuras diminutas dentro de ella. Entonces, probaron cómo los diferentes arreglos y las malformaciones de las estructuras con forma de Y afectan a la función auditiva.

De esta forma, descubrieron que las células ciliadas externas solo podían producir una alta sensibilidad auditiva y selectividad de frecuencia cuando se organizaban en su configuración natural con respecto a las estructuras circundantes. Cuando alteraron la geometría y las propiedades materiales de estas estructuras, la capacidad de las células para amplificar y ajustar el sonido se vio comprometida.

El estudio proporciona un paso importante hacia la comprensión de las implicaciones funcionales de cómo se organizan las células ciliadas externas en el oído interno, con implicaciones de gran alcance para las nuevas terapias clínicas emergentes que buscan restaurar la audición regenerando estas células, pero no necesariamente de una manera que restaura su posición crítica dentro de los bloques de construcción naturales en forma de Y de la cóclea.

"Creamos nuestro modelo para probar si reorganizar las células en las estructuras con forma de Y del oído interno altera la capacidad del oído para amplificar el sonido --dice Puria-. Al alterar estas estructuras en el modelo, vemos una fuerte evidencia de que la amplificación y el ajuste en la cóclea dependen en gran medida de la disposición natural de estas estructuras".

Según el coautor Hamid Motallebzadeh, investigador postdoctoral en 'Mass. Eye and Ear', "se pueden utilizar modelos por ordenador como el desarrollado para este estudio para replicar e interpretar mediciones experimentales, lo que reduce potencialmente la necesidad de los estudios basados ??en animales, y también pueden permitir a los investigadores llevar a cabo 'experimentos virtuales' bien controlados que van más allá de lo que actualmente es posible realizar en experimentos reales".