La Fundación Pasqual Maragall estudiará el riesgo de demencia a 5 años vista

Barcelona, 16 may (EFE).- La Fundación Pasqual Maragall iniciará un estudio pionero para analizar el riesgo de desarrollar demencia a 5 años vista con 400 personas voluntarias, de 60 a 80 años, que empiecen a notar problemas de memoria, de concentración, de orientación o de lenguaje.

El objetivo del estudio es avanzar en la prevención de la demencia, ya que entender la enfermedad e intervenir antes de la etapa clínica es la "estrategia ganadora de prevención que puede evitar que haya tantas personas enfermas", ha asegurado en rueda de prensa el director de la Fundación Pasqual Maragall, Jordí Camí.

La encargada de llevar a cabo la el estudio será la nueva Unidad de Investigación Clínica en Prevención de la Demencia que la entidad acaba de poner en marcha.

La investigación, que tiene una duración de 3 años, se hará con 400 personas de entre 60 y 80 años que estén notando una disminución de sus capacidades cognitivas, que no tengan diagnosticada ningún tipo de demencia, que no tengan contraindicada la realización de una resonancia magnética y que no participen en otro estudio de investigación relacionado con la memoria o la cognición.

Las personas que cumplan estos requisitos iniciales deberán contestar un formulario en la web 'www.prevenciondemencia.org' que según ha detallado el director científico del Programa de Prevención del Alzheimer que impulsa la fundación, José Luis Molinuevo, "permite seleccionar de entrada a las personas con mayor riesgo de sufrir demencia".

"Son un conjunto de preguntas que indagan en cómo es la apreciación subjetiva de que la persona está empeorando y con un sistema de algoritmos incluidos en la web, ya podremos seleccionar las personas que tienen mayor riesgo", ha subrayado Molinuevo, que no ha querido precisar de qué preguntas se trata.

Los neurólogos del BarcelonaBeta Brain Research Center (BBRC), el centro de investigación de la Fundación, visitarán a los voluntarios y les harán pruebas cognitivas, genéticas y de neuroimagen para determinar si "hay una pérdida de cognición objetiva o subjetiva".

A partir de la información recogida, los investigadores aplicarán un algoritmo que indicará el porcentaje de riesgo estimado de sufrir demencia en los próximos 5 años.

Sin embargo, Molinuevo ha recordado que el porcentaje que se les proporcionará a los voluntarios "es solo una probabilidad pero nunca algo determinante".

El estudio pretende ir más allá de un porcentaje de riesgo y por ello se ofrecerá a los participantes un plan de acción personalizado con estrategias para mejorar su salud cerebral y reducir el riesgo de sufrir demencia, controlando factores de riesgo como la hipertensión o el sobrepeso.

"Quedarnos solo en dar una estimación de riesgo sería mostrar solo una cara de la moneda", ha destacado Molinuevo, que ha explicado que a partir de los resultados del riesgo, invitarán a los voluntarios a participar en otros estudios que la Fundación Pasqual Maragall ya tiene en marcha y que se adapten "a los riesgos de cada persona".

El proyecto también estudiará el efecto que puede tener revelar individualmente este porcentaje de riesgo y su impacto emocional, así como los beneficios que puedan derivarse de la inclusión y participación en el estudio.

Ahora mismo, la investigación de la Fundación Pasqual Maragll es "lo máximo que se puede ofrecer", ya que se trata de un estudio "único en todo el mundo".

Los responsables de entidad esperan que, a partir de este estudio, "las autoridades sanitarias le den valor y extiendan estos proyectos a un mayor número de personas".