Asier de la Iglesia, jugador de baloncesto con esclerosis múltiple, debuta este domingo en ACB para mover conciencias

18/05/2018 - 16:58

Asier de la Iglesia, de 35 años y con un 90 por ciento menos de sensibilidad en pies y manos por una esclerosis múltiple que sufre desde hace seis años, debutará este domingo como jugador del Delteco GBC en la máxima categoría del baloncesto español, la Liga Endesa, para concienciar y reclamar financiación en la investigación de esta enfermedad neurológica, que afecta cada año a unas 47.000 personas en España.

MADRID, 18 (EUROPA PRESS)

De la Iglesia comenzó su carrera deportiva en su Guipúzcoa natal en clubes como Atlético San Sebastián o Iraurgi y, posteriormente, pasó por equipos del resto de España como el CAB Cartagena, el Castelló o el Estela, para regresar a Euskadi. Incluso jugó en LEB Plata (la tercera categoría profesional de España) con el Iraurgi y en EBA (la cuarta) con el Aloña Mendi, hasta que en el año 2013 se le diagnosticó esclerosis múltiple. Una serie de brotes de la enfermedad le obligaron a parar e incluso, en un primer momento, pensó que no podría volver a jugar al baloncesto.

"El baloncesto era mi todo, y en ese momento ningún equipo me quería fichar porque creían que iba a estar mucho tiempo de baja y que iba a tener problemas con esta enfermedad, de la que ni siquiera yo tenía ni idea", explica De la Iglesia en una entrevista con Europa Press.

Aunque su esclerosis múltiple está bastante controlada, Asier tiene problemas de vejiga, escasa sensibilidad en pies y manos, ve manchas negras en su ojo derecho y, en ocasiones, su pierna derecha no responde. Él, sin embargo, está feliz: "He perdido capacidades, es cierto, pero aún tengo otras muchas cosas. Mi ojo izquierdo funciona bien, hablo perfectamente, puedo vivir y competir. Todo el mundo tiene cosas para quejarse, pero yo soy feliz así".

MÁS ALLÁ DEL BALONCESTO

Con ese "carácter proactivo y positivo", cuando se le diagnosticó la enfermedad se preocupó por conocer sus consecuencias, cómo sobrellevarla y, sobre todo, difundir entre la gente su experiencia con el objetivo de reclamar financiación en el desarrollo de fármacos, principalmente en las formas progresivas de la esclerosis múltiple, que son las más incapacitantes.

"Pronto me di cuenta de que las charlas y las conferencias me llenan igual o más que el baloncesto. He encontrado fuera del deporte algo que me llena la vida", narra el jugador que, además de dedicarse al deporte de forma profesional, cada día atiende cientos de mensajes de personas con esclerosis múltiple, acude a todo tipo de conferencias y talleres para dar a conocer la enfermedad y se vuelca personalmente con el apoyo a la investigación de la esclerosis múltiple.

De hecho, el pasado 20 de abril, Esclerosis Múltiple España (EME), una entidad que engloba a 37 organizaciones de pacientes, le nombró embajador del Proyecto M1, una iniciativa que busca recaudar fondos destinados al impulso de la investigación en esta enfermedad.

PULSERAS SOLIDARIAS PARA FINANCIAR LA INVESTIGACIÓN

Otro de los proyectos de Asier de la Iglesia es ofrecer pulseras solidarias a cambio de un donativo para impulsar el estudio de la enfermedad. Estas pulseras, que llevan impreso su lema de vida 'No dejes que pase la tormenta, aprende a bailar bajo la lluvia', estarán a la venta este domingo en el pabellón donde se jugará el partido al precio de 2 euros, destinados completamente a la investigación sobre la esclerosis múltiple.

Además, antes del encuentro en Guipúzcoa contra el Divina Seguros Joventut, la plantilla de ambos equipos y los árbitros del encuentro posarán en medio de la pista con la pulsera solidaria, en apoyo de su lucha. Los tres colegiados del partido (Carlos Peruga, Francisco Araña y Rubén Sánchez Mohedas) la llevarán también durante todo el partido.

Toda esta iniciativa se fraguó cuando el Delteco GBC contactó con él porque consideraban que iba a ser un "muy buen altavoz" para poner en el foco esta enfermedad. Asier aceptó, y desde el anuncio de su incorporación para este partido se encuentra "desbordado" ante el número de peticiones de medios de comunicación y pacientes que lo reclaman para conocer su historia.

"El Delteco GBC se ha volcado conmigo. Está teniendo una repercusión brutal. La gente incluso llama al club para saber si van a vender la camiseta con mi nombre", señala Asier, que quiere que esta idea solidaria no se quede solo en eso: "Ojalá este altavoz sirva para que la gente se anime a colaborar dando dinero para la investigación en esta enfermedad, que aún no tiene causa ni cura".