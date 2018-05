El 95% de los españoles ve necesario regular las terapias naturales, según Cofenat

19/05/2018 - 16:58

El 95% de los españoles ve necesario crear una nueva regulación para las terapias naturales, según un estudio realizado por Grupo de Análisis e Investigación para la Asociación de Profesionales y Autónomos de las Terapias Naturales (Cofenat).

MADRID, 19 (EUROPA PRESS)

Sin embargo, según señala el presidente de esta asociación, Roberto San Antonio-Abad, tanto el presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, como la ministra de Sanidad, Dolors Montserrat, y el ministro de Cultura, Íñigo Méndez de Vigo, están mirando "hacia otro lado" y pasando "la pelota" a las comunidades autónomas.

A su juicio, la respuesta pasa por "sentarse ya a trabajar" a favor de la seguridad del conjunto de españoles ante la creciente demanda de terapias naturales, que ya alcanza a 300.000 personas que acuden diariamente a los centros dedicados a este tipo de tratamientos.

Por ello, San Antonio-Abad espera que los resultados de este estudio, que concluye que el 80% de los españoles opina que son necesarias y no perjudiciales, lleven al Gobierno español a tomar las medidas necesarias, algo que, según él, ya ha llevado a cabo Portugal.

INCORPORARLAS A LA SANIDAD PÚBLICA

Entre el resto de conclusiones de la encuesta está que más del 80% de la población reclama que la sanidad pública ofrezca terapias naturales dentro de sus programas y que cada persona pueda elegir libremente su uso.

Además, cerca de ocho de cada diez españoles valoran que este tipo de terapias se utilicen como un complemento a la medicina tradicional, mientras que el 73% declara que las utilizaría si el sistema público sanitario las ofertara.

Por último, la encuesta también refleja que otros ocho de cada diez usuarios de este tipo de tratamientos las recomendaría. "Si las terapias naturales no fueran efectivas, el 80% de la población no las recomendaría y si no funcionaran no habría demanda", concluye San Antonio-Abad.