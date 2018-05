Una hematóloga del Hospital Universitario del Henares obtiene el premio a la Excelencia MIR

21/05/2018 - 17:01

La doctora Sara Redondo Velao, adjunta del servicio de Hematología del Hospital Universitario del Henares, Madrid, ha ganado el premio a la Excelencia MIR que otorga cada año la Asociación Madrileña de Hematología y Hemoterapia.

MADRID, 21 (EUROPA PRESS)

"Este reconocimiento me ha supuesto un orgullo y una gran satisfacción al trabajo realizado durante once años de estudio. Desde siempre quise ser médica y aunque la situación laboral no es fácil para los jóvenes, un reconocimiento de este tipo te da un empujón de optimismo", ha señalado la doctora.

En este galardón se valoran "los conocimientos y habilidades, como la habilidad en el enfoque diagnóstico, la capacidad para tomar decisiones, la utilización racional de los recursos; así como las actitudes del candidato: motivación, dedicación, iniciativa, puntualidad, nivel de responsabilidad, relación paciente o familia y relación con el equipo de trabajo", han explicado desde el hospital.