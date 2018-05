Un estudio confirma que la quimioterapia de platino mejora la supervivencia en pacientes con cáncer de páncreas

21/05/2018 - 19:01

Investigadores de Johns Hopkins Medicine (Estados Unidos) han confirmado que los pacientes con cáncer de pancreas con mutaciones en los genes BRCA1 o BRAC2 presentan mejores tasas de supervivencia cuando se someten a quimioterapia basada en platino, en comparación con pacientes que recibieron otros medicamentos o que directamente no recibieron quimioterapia.

MADRID, 21 (EUROPA PRESS)

Este estudio, publicado en la edición de abril de la revista 'Journal of the American College of Surgeons', también ha encontrado que los pacientes con cáncer de mama con estas mutaciones genéticas tienen menor tasa de supervivencia que aquellos sin esas mutaciones.

Para los investigadores de Johns Hopkins Medicine, sus hallazgos destacan el potencial de combinar terapias dirigidas a subconjuntos de pacientes con cáncer de páncreas en función de su composición genética. "Las terapias actuales y las tasas de supervivencia para las personas con adenocarcinomas ductales pancreáticos (PDAC) son deficientes para empezar, por lo que cualquier hallazgo como el nuestro que potencialmente cree mejores tratamientos para algunos pacientes es prometedor", ha explicado Alex Blair, cirujano y primer autor del estudio.

Para el estudio, Blair y el resto de investigadores analizaron tejido no canceroso de 658 personas con PDAC esporádica o PDAC que se presenta sin antecedentes familiares. Todos los pacientes habían sido operados entre 2000 y 2015 en el Johns Hopkins. De los 658 pacientes con PDAC, 22 (3 por ciento) tenían mutaciones BRCA1/2 en su ADN.

Los científicos comprobaron que los pacientes con cáncer de páncreas con anomalías BRCA1/2 obtuvieron peor supervivencia general (en promedio 20,2 meses frente a 27,8 meses) y supervivencia libre de enfermedad (en promedio 8,4 meses frente a 16,7 meses) que los pacientes con cáncer de páncreas sin tales anomalías.

Sin embargo, los investigadores también encontraron que los pacientes que recibieron quimioterapia basada en platino después de la cirugía tenían mejores tasas de supervivencia en general que los pacientes que recibieron otros tipos de quimioterapia o ninguna quimioterapia.

De los 22 pacientes con cáncer de páncreas con irregularidades BRCA1/2, 10 recibieron quimioterapia basada en platino, ocho recibieron quimioterapia alternativa y cuatro no recibieron quimioterapia después de la cirugía. Las tasas de supervivencia promedio fueron 31 meses, 17,8 meses y 9,3 meses, respectivamente.