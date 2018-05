Fundación Jiménez Díaz incluye el linfograma intraepitelial por citometría de flujo para detectar celiaquía

25/05/2018 - 16:52

La Fundación Jiménez Díaz el linfograma intraepitelial por citometría de flujo en el protocolo de detección con el objetivo de mejora el diagnóstico de la enfermedad celiaca.

"Se trata de una técnica que se hace en muy pocos centros en España por las dificultades logísticas que implica, y nosotros la estamos implementando en la mayoría de casos de sospecha de enfermedad celiaca porque supone un ahorro en el número de exploraciones y una mejora de la eficacia diagnóstica", ha señalado el responsable de la Unidad de Enfermedad Celiaca del Hospital Universitario Fundación Jiménez Díaz, Sergio Farrais.

De esta forma, Fundación Jiménez Díaz forma parte de los hospitales de Madrid que ofrece el linfograma intraepitelial de forma habitual en el proceso diagnóstico de la patología, habiéndolo realizado a más de 700 pacientes, según han explicado.

La citometría de flujo de la biopsia duodenal nos permite estudiar las subpoblaciones de linfocitos en la mucosa del intestino, que se ha comprobado que tienen un patrón específico en los celiacos.

"Es especialmente útil en pacientes que han dejado parcial o totalmente el gluten antes de iniciar el diagnóstico y no desean o no pueden reintroducirlo, en pacientes con anticuerpos negativos y en pacientes sin atrofia, pero con daño intestinal, ya que ayuda a diferenciar si éste es producido por el gluten o por otras causas", han manifestado desde la fundación.

El diagnóstico en muchos casos "es complejo y necesitamos ayudarnos de varios estudios", y "ninguna de las pruebas por sí solas nos da un diagnóstico de certeza y esta nueva técnica, junto con los anticuerpos, el estudio genético y la biopsia intestinal, nos ayudará a diagnosticar a nuestros pacientes, reduciendo el tiempo y el número de exploraciones", ha declarado el especialista.

DIAGNÓSTICO, CLAVE Y RETO DE LA ENFERMEDAD

"La sospecha clínica y el diagnóstico precoz es el principal reto para los profesionales sanitarios. Debemos olvidarnos del concepto clásico de enfermedad celiaca: ha pasado de ser una patología intestinal poco frecuente típica de la infancia a una enfermedad con múltiples presentaciones y que puede afectar a personas de todas las edades", asegura el especialista.

"En los adultos el diagnóstico es especialmente difícil, ya que en muchas ocasiones no se sospecha, se puede debutar con síntomas no digestivos las manifestaciones digestivas suelen ser inespecíficas y superponibles a otras patologías digestivas funcionales, el daño histológico puede ser leve y similar al que aparece en otras enfermedades y los anticuerpos suelen ser más bajos que en la edad pediátrica, o incluso en algunos casos negativos", ha apuntado Farrais.

A su vez, ha insistido en que la no presencia de síntomas o el hecho de que estos no sean digestivos no implica que no exista la enfermedad ni que no cause los mismos daños que en otra persona más sintomática.

De ahí la importancia de dar con un profesional médico familiarizado con esta patología y con sus procedimientos diagnósticos que, además, realice un correcto y estricto seguimiento de la misma. "Ante la duda, hay que consultar con un especialista y, sobre todo no dejar nunca el gluten si no es por indicación de él, ya que hacerlo por decisión propia lo único que va a hacer es dificultar el diagnóstico", ha concluido.