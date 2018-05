El doctor Joaquín Sastre galardonado con el Premio Clemens Von Pirquet 2018 por su trabajo en alergología

28/05/2018 - 17:01

El doctor Joaquín Sastre Domínguez, presidente de la Sociedad Española de Alergología e Inmunología Clínica y jefe del Servicio de Alergia de la Fundación Jiménez Díaz de Madrid, ha recibido el galardón Clemens Von Pirquet 2018 concedido por la Academia Europea de Alergia e Inmunología Clínica (EAACI, por sus siglas en inglés).

MADRID, 28 (EUROPA PRESS)

"Es un honor para mí que la EAACI me haya concedido este premio en reconocimiento a mi carrera en el campo de la Alergología. Me siento orgulloso también de que haya recaído en un español, pues de alguna manera se reconoce el alto nivel de la especialidad en nuestro país. La alergología ha sido y es mi pasión y no habría sido posible sin el apoyo y la colaboración de muchas personas que me han acompañado en mi trayectoria profesional y personal", ha declarado el galardonado.

Este premio que otorga la academia reconoce a profesionales del área de la Alergología e Inmunología Clínica por sus contribuciones, aportaciones e investigaciones desarrolladas en este campo. Con este reconocimiento la EAACI pone en valor el trabajo realizado y los logros obtenidos por el doctor Joaquín Sastre durante más de 30 años de carrera en el campo de la Alergología.

El doctor Joaquín Sastre es licenciado en Medicina y Cirugía por la Universidad Autónoma de Madrid y, desde 1985 es doctor y profesor en Medicina. Cursó la especialidad de Alergología en el Servicio de Alergia-Neumología de la Fundación Jiménez Díaz de Madrid y completó su formación en Alergia e Inmunología clínica en la Universidad de Tulane en New Orleans (Estados Unidos) durante dos años.

Ha publicado 285 artículos científicos en revistas indexadas, 25 capítulos en libros de la especialidad, 380 abstracts en congresos científicos y ha dirigido numerosas tesis doctorales. El doctor Sastre forma parte de la Sociedad Española de Patología Respiratoria (Separ), de la Sociedad Española de Inmunología y de la Asociación de Médicos de la Industria Farmacéutica (Amife). Fuera de España, es miembro de la American College of Chest Physicians, de la academia que le ha otorgado el premio, y de la European Respiratory Society, de la American Academy of Allergy Asthma & Immunology.