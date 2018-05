Izpisúa asegura que las tecnologías que modifican el genoma y epigenoma serán claves para la prevención de enfermedades

30/05/2018 - 12:38

Las nuevas tecnologías que permiten la modificación del genoma y epigenoma humanos van a tener una "incidencia fundamental" en la prevención y el tratamiento de enfermedades que hoy en día no se pueden tratar, así como en una "mejor comprensión del envejecimiento", según el profesor del Laboratorio de Expresión Génica Cátedra Roger Guillemin del Instituto Salk, Juan Carlos Izpisúa.

MADRID, 30 (EUROPA PRESS)

Así lo ha declarado durante el evento de Merck para celebrar su 350 aniversario bajo el lema 'Always Curious. Imagina los próximos 350 años', donde distintos expertos se han reunido para analizar "el futuro de la ciencia y tecnología".

"Estamos muy orgullosos de nuestro pasado, pero también muy ilusionados sobre lo que Merck aporta a la sociedad y cómo puede continuar mejorando las vidas de millones de personas en todo el mundo. Ya estamos construyendo los próximos 350 años e imaginando cómo serán la ciencia y la tecnología del futuro", ha declarado la presidenta y directora general de Merck en España, Marieta Jiménez.

En marco del evento, el artista cíborg, Neil Harbisson, ha explicado cómo la tecnología le ha ayudado a suplir una carencia sensorial gracias a un ojo cibernético que le permite oír los colores".

Este artista ha sido reconocido como "cíborg de forma oficial por un gobierno británico gracias a la antena que le permite percibir los colores visibles e invisibles, incluyendo infrarrojos y ultravioletas, a través de vibraciones audibles producidas en su cráneo, así como recibir colores del espacio, imágenes, vídeos, música o llamadas telefónicas directamente en su cabeza mediante conexión a Internet".

"Cuando la tecnología nos permite revelar una realidad que ya existe pero que nuestros sentidos tradicionales no pueden percibir, es lo que llamamos realidad revelada. Mi antena no es inteligencia artificial, es detección artificial, y me permite sentir las vibraciones de los colores y depende de mi cerebro transformar esta entrada sensorial en inteligencia o no", ha concluido Harbisson.

La jornada estuvo conducida por la periodista Carme Chaparro y contó con la asistencia de la ministra de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad, Dolors Montserrat.