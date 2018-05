La SEPD lanza la campaña '#YoSoyDual' para luchar contra los estigmas de los pacientes con patología dual

30/05/2018 - 13:03

La Sociedad Española de Patología Dual (SEPD) ha puesto en marcha la campaña de concienciación social a través de redes sociales '#YoSoyDual', que pretende ampliar el conocimiento que la sociedad tiene de la patología dual, así como luchar contra los estigmas que sufren los pacientes con un trastrono adictivo y una enfermedad mental.

MADRID, 30 (EUROPA PRESS)

Esta iniciativa, con una "modesta" financiación de 24.000 euros, según ha indicado en rueda de prensa el delegado del Gobierno para el Plan Nacional sobre Drogas, Franciso de Asís Babín, arrancó aproximadamente hace un mes y se extenderá durante todo el año.

En ese periodo, de acuerdo con los datos expuestos por el presidente de la Fundación Patología Dual, Néstor Szerman, se han conseguido "seis millones de impactos". A esto han contribuido personalidades como los cantantes Xuso Jones o Ruth Lorenzo, que han compartido sus fotos en redes sociales frente a un espejo, evidenciando esa dualidad que sufren los pacientes afectados. Junto a la distribuición de camisetas o pines con el lema '#YoSoyDual', también se ha lanzado una página web donde se recoge toda la información de la campaña y se explica detalladamente qué es la patología dual.

"Prácticamente la totalidad de los pacientes que acuden a consulta por un trastorno por uso de sustancias presenta otro trastorno psicopatológico. Existe una cierta vulnerabilidad genética y neurobiológica que predispone a algunas personas a ser vulnerables a desarrollar adicciones y otros trastornos mentales", ha explicado el doctor Néstor Szerman.

"LA PATOLOGÍA DUAL NO SE ELIGE"

Citando datos del Estudio Madrid de carácter epidemiológico, ha apuntado que el 70 por ciento de los pacientes que acuden a un centro de adicciones y el 50 por ciento de los que acuden a salud mental presenta patología dual. Sin embargo, ha puntualizado que considera que estas cifras, sobre todo de adicciones, "están subestimadas". "Desde el punto de vista de la investigación en neurociencias todas las personas que sufren adicciones tienen, además, otro trastorno mental", ha recalcado.

A la vista de estos datos y conclusiones, tanto el delegado del Gobierno para el Plan Nacional sobre Drogas como el presidente de la Fundación Patología Dual han coincidido en la pertinencia de la campaña. "Tiene mucha razón de ser, porque la patología dual realmente constituye un hándicap en la plena integración de los que la sufren en la sociedad. Hay que oncienciar a la opinión pública de que son personas con derecho a que sean acompañados en su complejo camino", ha reclamado Francisco de Asis Babín.

En la misma línea, el doctor Szerman ha recordado que "nadie elige ser adicto a alguna sustancia, se elige consumir dorgas o ir a casinos, pero no la adicción y sus consecuencias, como la psicosis y la depresión". Para el presidente de la Fundación de Patología Dual, estos pacientes son "discriminados" en la sociedad, ya que "se les culpa y se confunde adicción con elección".

"Tienen un estigma asociado que es difícil cambiar; nadie quiere tener a drogadictos o enfermos mentales cerca de casa. Tienen un estigma asociado que es difícil cambiar, pero con campañas como estas tenemos que evitar que sean discriminados", ha añadido Néstor Szerman, recordando que "tan solo una de cada diez personas que consume sustancias con alta capacidad adicitva se termina enganchando de forma grave".

"SE PUEDE LLEVAR UNA VIDA NORMALIZADA"

El último en intervenir ha sido Eduardo Matutes, paciente de patología dual. Tras contar su historia, ha reivindicado que "se puede llevar una vida normalizada" pese a convivir día a día con este grave problema. "El apoyo de la familia, dejar las drogas y el alcohol, tener actividades y amistades sanas y seguir el tratamiento te permite seguir con tu vida, con mucha lucha y mucho apoyo", ha detallado Matutes, que sufrió su primer brote psicótico con 21 años cuando ya era adicto a las drogas.

Teniendo en cuenta su historia personal, se ha dirigido a los jóvenes para decirles que "meterse en la drogadicción no tiene beneficios". "Muchos no se dan cuenta cuando empiezan, pero luego conlleva dolor y sufrimiento, se pierden muchas amistades, multitud de ingresos psiquiátricos... no merece la pena", ha señalado.

Sobre este tipo de campañas de concienciación social, las ha calificado como "muy necesarias". "Pueden ayudar a los pacientes y familiares y, sobre todo, a que los afectados no se sientan solos. También son útiles para que la gente comprenda qué es la patología dual y para trasladar a la sociedad la realidad de un afectado", ha concluido Matutes.