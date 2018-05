Una psicóloga reivindica trabajar con niños y adolescentes para evitar adicción o aislamiento por las redes sociales

30/05/2018 - 14:26

Elena Santos, psicóloga de la Unidad de Personalidad y Comportamiento del complejo hospitalario Ruber Juan Bravo, ha alertado de los "riesgos y peligros" que las redes sociales y las nuevas tecnologías pueden provocar en niños y adolescentes, por lo que ha reivindicado como "necesario" trabajar con ellos para evitar situaciones de adicción o aislamiento.

MADRID, 30 (EUROPA PRESS)

Para Santos, alguno de los peligros vienen de "la inmediatez, de que no hay esperas e incluso en muchas ocasiones, no permiten la reflexión". "Las llevamos siempre encima y si nos separamos unos minutos de ellas parece que nos falta algo. Esto es un peligro, nos pueden llevar a no tolerar la demora en algunas respuestas o en conseguir algo", ha alertado la psicóloga.

Otro de los factores, en su opinión, son la comodidad, la facilidad y accesibilidad y la no exposición real, que "entrañan otro peligro sobre todo para adolescentes más inseguros, sensibles o miedosos". "Tenemos la información al momento, siempre hay alguien virtual al otro lado, como pasa en las redes sociales. Nos podemos sentir conectados con nuestros amigos, familiares o incluso desconocidos en cualquier momento y sentir que ese contacto es real; esto tiene el peligro de llevarnos al aislamiento y la soledad, puesto que estando solo en el salón de mi casa me siento rodeado de gente sin el esfuerzo que entraña salir al mundo y enfrentarme a cualquier situación social", ha detallado la doctora

Finalmente otro peligro viene por "la excesiva accesibilidad que ofrecen ciertas páginas". "Se habla y escribe de todo y es necesario hacer un filtraje de la información, lo que en ocasiones puede ser una dificultad para adolescentes que no tienen toda la información y que buscan respuestas fáciles. No saben cómo manejar estas herramientas, porque sin duda son herramientas, y se acaban viendo metidos en un mundo que a veces asusta, engancha y desborda", ha resumido la experta.

A la vista de esta situación, la psicóloga Elena Santos ha reclamado que se invierta tiempo en enseñar a niños y adolescentes de tales riesgos y peligros, a la vez que "son conscientes de la infinidad de posibilidades que pueden aportar las redes sociales y las nuevas tecnologías".