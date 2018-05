Las agencias de AEAPS invierten una media de 90.000 euros y más de 2.000 horas de trabajo anuales en concursos

31/05/2018 - 14:08

Las agencias de Asociación de Agencias Especializadas de Publicidad de Salud (AEAPS) invierten una media de 90.000 euros y más de 2.000 horas de trabajo anuales en concursos, según una encuesta interna con sus asociados, con el objetivo de conocer la valoración del impacto que tienen los concursos para los equipos de trabajo de cada una de las agencias.

MADRID, 31 (EUROPA PRESS)

Las agencias de Asociación de Agencias Especializadas de Publicidad de Salud (AEAPS) invierten una media de 90.000 euros y más de 2.000 horas de trabajo anuales en concursos, según una encuesta interna con sus asociados, con el objetivo de conocer la valoración del impacto que tienen los concursos para los equipos de trabajo de cada una de las agencias.

En la encuesta, en la que han participado doce de las trece agencias miembros, se observa que la media anual de concursos es de 20 por agencia; ninguno de ellos ha sido remunerado por parte del cliente; el esfuerzo realizado supera las 104 horas por concurso, y la inversión económica media, por parte de la agencia se sitúa en una horquilla de 3.000 a 6.000 euros por concurso.

Una de las conclusiones cualitativas de la encuesta, con respecto al planteamiento de los concursos, es la constatación del escaso tiempo del que se dispone para la presentación al cliente, siendo el tiempo una clave para aportar valor a través de una propuesta elaborada y trabajada desde el punto de vista estratégico y creativo.

"Quizás es el momento de hacer una reflexión sobre cómo se organizan los concursos y si las condiciones que se establecen son las más adecuadas para obtener el máximo rendimiento del talento que hay en las agencias de publicidad de salud de nuestro país", señala Jesús Jiménez, presidente de AEAPS.

En su opinión, "no tiene mucho sentido solicitar un concurso para casi todo, que el número de participantes sea mayor de 3 y que los tiempos para el desarrollo de la propuesta se acorten cada vez más. Desde mi más sincera opinión, esto no es bueno para el cliente porque la calidad del trabajo solicitado se ve claramente limitada, ni para la Agencia porque no le permite desplegar todo el conocimiento y potencial estratégico y creativo que tienen sus profesionales".

Desde AEAPS aconsejan, con el objetivo de incrementar la eficiencia y el valor de los concursos cuando sea imprescindible su convocatoria, definir cuándo es necesario convocar un concurso; invitar a un número adecuado de agencias, equiparables en cuanto a calidad y nivel de servicio; entregar un briefing con toda la información necesaria; dar un plazo razonable para desarrollar las propuestas, que facilite que la agencia pueda desarrollar un buen trabajo; y facilitar a las agencias participantes un feedback formal sobre el trabajo presentado.

La encuesta interna también ha servido para contrastar el valor que aporta AEAPS a la sociedad española en términos de calidad de empleo. Así, se ha constatado que el 58,4% de sus colaboradores son mujeres, frente a un 41,6% de hombres; la masa salarial media se encuentra un 48,85% por encima del salario bruto en España; y en los equipos de trabajo, entre otros, el 64% son universitarios de grado superior y el 24% universitarios de grado medio.