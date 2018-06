Los niveles de hormonas sexuales pueden afectar al riesgo de enfermedad cardiaca en mujeres posmenopáusicas

En las mujeres posmenopáusicas, tener un nivel sanguíneo más alto de una hormona masculina (testosterona) y una relación más alta del tipo masculino con el femenino (estrógeno) de hormonas se asocia con un mayor riesgo de enfermedad cardiaca más adelante en la vida, según una investigación publicada este lunes en 'Journal of the American College of Cardiology'.

El riesgo de enfermedad cardiovascular es mucho menor en las mujeres que en los hombres hasta que las mujeres alcanzan la edad de 50 años, luego el riesgo aumenta drásticamente tras la menopausia. Estudios previos han demostrado que los niveles más altos de andrógenos y de estrógenos se vinculan con factores de riesgo de enfermedad cardiaca en mujeres posmenopáusicas; sin embargo, otros trabajos muestran resultados contradictorios, por lo que la relación entre las hormonas sexuales y los eventos cardiovasculares en mujeres posmenopáusicas sigue sin estar clara.

En este estudio, que es uno de los más grandes y está entre los análisis de más largo seguimiento de este tipo, los investigadores utilizaron datos del Estudio Multiétnico de Aterosclerosis (MESA, por sus siglas en inglés) para evaluar la asociación de los niveles de hormonas sexuales con la enfermedad cardiovascular incidente, enfermedad cardiaca coronaria e insuficiencia cardiaca durante un seguimiento de 12 años en 2.834 mujeres posmenopáusicas sin enfermedad cardiovascular al inicio del estudio.

Las concentraciones de hormonas sexuales se midieron usando muestras de suero en ayunas. Cada nueve o 12 meses, los participantes o sus familiares fueron entrevistados por teléfono sobre ingresos hospitalarios, diagnósticos y procedimientos cardiovasculares para pacientes ambulatorios y la muerte. Se obtuvieron registros hospitalarios del 98 por ciento de los eventos de enfermedad cardiovascular hospitalizados informados y se obtuvo información basada en registros médicos para el 95 por ciento de los encuentros ambulatorios.

RELACIÓN TESTOSTERONA-ESTRADIOL, VINCULADA CON RIESGO DE ENFERMEDAD CARDIOVASCULAR INCIDENTE

Una mayor relación de testosterona a estradiol se asoció con un riesgo elevado de enfermedad cardiovascular incidente, enfermedad coronaria e insuficiencia cardiaca. La testosterona total más alta se vinculó con mayor riesgo de enfermedad coronaria y enfermedad cardiovascular total (definida como enfermedad coronaria más eventos de accidente cerebrovascular), mientras que los niveles más elevados de estradiol se relacionaron con menor riesgo de enfermedad coronaria.

Además, el riesgo de enfermedad cardiovascular y patología coronaria fue aproximadamente lineal en el rango de la testosterona total, la relación testosterona a estradiol y estradiol, pero hubo una relación en forma de U entre la testosterona y la proporción de estradiol y la insuficiencia cardiaca con los extremos de mayor riesgo de insuficiencia cardiaca.

"Aunque los niveles de hormonas sexuales pueden estar relacionados con futuros eventos cardiovasculares, no está claro cuál es la mejor intervención para modificar los niveles de hormonas sexuales para la reducción del riesgo --dice la autora principal del estudio, Erin D. Michos, profesora asociada de Medicina de la Escuela de Medicina de la Universidad Johns Hopkins--. Sin embargo, un perfil de hormonas sexuales mayor en las hormonas masculinas puede identificar a una mujer en mayor riesgo de enfermedad cardiovascular que puede beneficiarse de otras estrategias de reducción de riesgos".